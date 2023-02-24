曾停業190天！陸健身房「走過寒冬」業績回溫　高薪欲聘台教練

記者蔡儀潔／北京報導

大陸嚴格的疫情封控重挫健身行業，北京一家高端健身房業者就透露，一家分店因位於地下室，停業了190天。隨著疫情解封，健身行業重拾煙火氣，亦針對新冠康復者研發新課程，業績普遍恢復到疫情前的50%至60%。

▲大陸健身行業復甦 。（圖／記者蔡儀潔攝）

開開關關是大陸健身業者2022年面臨的頭號難題，甚至有教練不得已去送外賣彌補收入。在北京擁有2萬名會員的奧美氧艙健身房，旗艦店就曾於5月、10月停業過，最嚴重的一間分店因位於地下室，從去年5月一直停業到11月，即便是營業也要控制進場人數。

隨著大陸走過疫情高峰時期，愈來愈多民眾成為「陽康」（確診陽性後的康復者），運動健身需求再度升高。奧美氧艙總經理林裕能來自台灣，他受訪表示，人流恢復得比預想更快，2月的業績比疫情前還高。

▲北京一家健身房主推「製氧」科技，吸引新冠康復患者 。（圖／記者蔡儀潔攝）

林裕能表示，大陸健身市場與台灣不同，競爭非常激烈，例如附近方圓3公里，就有至少40家大大小小的健身房，為做出差異性，他們店內安裝了氧氣面部噴射，令顧客能邊運動邊吸氧，還根據客人康復後的不同階段設計課程，例如舒緩身心靈的瑜伽、時下熱門的頌缽音療等。

在行業寒冬時，林裕能透過推陳出新和宣傳，成功將客人「拉回來」，如今每日進場人數能達600位，目標是提高至900人。

近期，諸如中健健身等大型健身房「暴雷」的新聞頻出，加上受經濟下行等因素影響，民眾花錢更為審慎。統計數據顯示，大陸今年1月民間儲蓄額增加人民幣近7兆元，創下歷史新高。

林裕能觀察發現，過去，顧客偏好購買1年以上的健身卡，但後疫情時代，更趨向於對小客單產品的付費， 選擇多頻次付費的消費模式，其中繳納月費的模式最具吸引力，因此不再遵循傳統思維去推銷客人「大課」。

38歲的健身教練孫克臣則指出，自己從業10年，發現疫情過後來運動的人「認真很多」，以前是覺得變胖了才來運動，現在是希望能更高效率提高身體健康。

▲奧美氧艙總經理林裕能。（圖／記者蔡儀潔攝）

對於未來的健身市場，林裕能表示看好，儘管難以恢復至2019年的高峰期，但市場潛力依然巨大，加上大陸政府力推全民運動，相信會穩定上升。

大陸國家衛健委2019年發布「健康中國行動」，全民健身「集結號」正式響起。當中提到，到2030年，在城鎮社區實現15分鐘健身圈全覆蓋；推動形成體醫結合的疾病管理與健康服務模式，發揮全民科學健身在健康促進、慢性病預防和康復等方面的積極作用。

另外，現階段，林裕能積極帶動台灣教練來北京工作，開出人民幣1.5萬元至7萬元的高薪，折合新台幣約6.6萬元至30萬元；以業者角度來說，台灣教練服務更加溫暖親切，且工作穩定度高，從教練角度出發，大陸健身行業的收入更優渥。