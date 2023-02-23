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3／6起疫苗+1！3對象「再打一劑」　李秉穎解答2大疑問

▲▼2/23衛生福利部預防接種諮詢委員會召集人李秉穎。（圖／指揮中心提供）

▲衛生福利部預防接種諮詢委員會召集人李秉穎說明疫苗+1措施。（圖／指揮中心提供）

記者洪巧藍／台北報導

中央流行疫情指揮中心今（23）日宣布3月6日起實施「疫苗+1」加強接種計畫，希望「沒有接種任何一劑疫苗、尚未完成基礎劑接種、還沒接種次世代BA.5疫苗」等三類對象再來接種一劑疫苗。衛福部傳染病防治諮詢會預防接種組（ACIP）召集人、台大醫院小兒感染科醫師李秉穎針對2大疑問進行分析，還是有接種的必要性。

指揮中心今(23)日表示，為達穩健開放，恢復正常生活，自今(112)年3月6日至4月30日，推動「112年全民COVID-19疫苗接種運動」，活動主軸為「疫苗加一，解封安心」，呼籲「未曾接種任何一劑」、「尚未完成基礎劑」及「6歲以上於今年1月1日起未接種過莫德納BA.4/5次世代疫苗」的對象響應接種，以增進免疫保護力，做好開放準備。

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▲▼2／23「疫苗+1」方案。（圖／指揮中心提供）

▲「疫苗+1」方案。（圖／指揮中心提供）

李秉穎表示，疫苗接種後保護力非永久，「疫苗加一劑」可提升預防保護力，尤其可有效降低染疫後住院、重症及死亡機率；爲防疫穩健開放，恢復正常生活，須全民共同參與，進一步提升國內群體免疫保護力。

針對擔心疫苗副作用，李秉穎也提到，疫苗接種具安全性，副作用一般輕微且於數天內緩解，常見爲疲倦或肌肉痠痛，相較未接種疫苗，可有效降低重症及死亡風險，保護個人健康。指揮中心也會提供不同廠牌/平台疫苗以利選擇。

指揮中心指出，本運動主要為促進未完成基礎劑接種及今年尚未接種過莫德納BA.4/5次世代疫苗之民眾踴躍接種。若曾確診，接種疫苗時間須與確診日期間隔3個月(84天)以上；若已打過至少2劑，接種疫苗時間須與前1劑疫苗間隔3個月(84天)以上。

另提醒今年1月1日起，已打過莫德納BA.4/5次世代疫苗之民眾，不屬於本活動實施及動員對象，其今年已接種劑次會納入通案性年度接種建議計算。

根據指揮中心統計，目前剩餘疫苗量為莫德納單價疫苗12萬7.630劑（幼兒0.1毫克/毫升劑型)、BNT剩餘246萬7,208劑（幼兒劑型136萬5,610劑 、兒童劑型94萬9,450劑、成人劑型15萬2,148劑)、Novavax19萬9,490劑；雙價次世代疫苗部分，莫德納BA.1剩餘89萬7,650劑、莫德納BA.5剩餘155萬3,250劑。

▲▼「疫苗+1」說明。（圖／指揮中心提供）

▲▼「疫苗+1」說明。（圖／指揮中心提供）

▲▼「疫苗+1」說明。（圖／指揮中心提供）

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