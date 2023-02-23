快訊／連20降！本土+14083「比上周減少14.5%」　增37死

▲中央流行疫情指揮中心發言人羅一鈞說明最新疫情。（圖／指揮中心提供）

記者洪巧藍／台北報導

本土疫情連續20天下降！中央流行疫情指揮中心今（23）日公布國內新增14083例本土個案及304例境外移入；另確診個案中新增37例死亡。

今日新增14083例本土個案較上周減少14.5%，個案縣市分布仍以六都為多，依序是新北市2,685例；高雄市1,718例；桃園市1,691例；臺中市1,555例；臺北市1,277例；臺南市1,257例。

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▲2/23新增病例。（圖／指揮中心提供）



其餘縣市方面，依序是彰化縣659例；新竹縣390例；屏東縣384例；新竹市338例；苗粟縣322例；宜蘭縣315例；雲林縣290例；花蓮縣236例；基隆市235例；嘉義縣225例；南投縣211例；嘉義市132例；臺東縣92例；金門縣39例；澎湖縣31例；連江縣7例。

指揮中心再次呼籲，民眾應儘速完成疫苗接種，落實手部衛生及咳嗽禮節等個人防護措施，減少不必要移動、活動或集會，避免出入人多擁擠的場所，或高感染傳播風險場域，主動積極配合各項防疫措施，並提醒體質敏感、有慢性病或發燒、呼吸道症狀的民眾，於人潮較密集區，仍建議戴口罩，共同維護國內社區健康。

▲2/23本土病例分析。（圖／指揮中心提供）