「疫苗+1」3月6日起上路！3對象適用「1類人不用打」

▲莫德納次世代疫苗接種，資料照。（圖／記者屠惠剛攝）

記者洪巧藍／台北報導

指揮中心今（23）日宣布3月6日起實施「疫苗+1」加強接種計畫，主要適用對象為3類人，分別是：沒有接種任何一劑疫苗、尚未完成基礎劑接種、還沒接種次世代BA.5疫苗等三類對象。另今年1/1起已經接種過BA.5次世代疫苗，算為年度接種建議，不屬於本次活動對象。

中央流行疫情指揮中心今(23)日表示，因應各國邊境逐步調整開放，我國持續進行防疫措施鬆綁與政策調整規劃。為達穩健開放，恢復正常生活，自今(112)年3月6日至4月30日，推動「112年全民COVID-19疫苗接種運動」，活動主軸為「疫苗加一，解封安心」，呼籲「未曾接種任何一劑」、「尚未完成基礎劑」及「6歲以上於今年1月1日起未接種過莫德納BA.4/5次世代疫苗」的對象響應接種，以增進免疫保護力，做好開放準備。活動期間將透過與各地方政府共同推動，由各縣市安排/指定合約醫療院所提供接種服務，並運用增設疫苗診次及設置社區接種站等方式，增進民眾接種可近性。

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指揮中心指出，本運動主要為促進未完成基礎劑接種及今年尚未接種過莫德納BA.4/5次世代疫苗之民眾踴躍接種。若曾確診，接種疫苗時間須與確診日期間隔3個月(84天)以上；若已打過至少2劑，接種疫苗時間須與前1劑疫苗間隔3個月(84天)以上。另提醒今年1月1日起，已打過莫德納BA.4/5次世代疫苗之民眾，不屬於本活動實施及動員對象，其今年已接種劑次會納入通案性年度接種建議計算。

▲「疫苗+1」方案。（圖／指揮中心提供）



根據指揮中心統計，目前剩餘疫苗量為莫德納單價疫苗12萬7.630劑（幼兒0.1毫克/毫升劑型)、BNT剩餘246萬7,208劑（幼兒劑型136萬5,610劑 、兒童劑型94萬9,450劑、成人劑型15萬2,148劑)、Novavax19萬9,490劑；雙價次世代疫苗部分，莫德納BA.1剩餘89萬7,650劑、莫德納BA.5剩餘155萬3,250劑。

▲▼「疫苗+1」說明。（圖／指揮中心提供）

