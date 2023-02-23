陽性率連續兩周下降！2／27起社區式機構「取消每周定期快篩」

▲中央流行疫情指揮中心發言人羅一鈞。（圖／指揮中心提供）

記者趙于婷／台北報導

中央流行疫情指揮中心今宣布，調整各類型住宿式及社區式照顧機構定期執行COVID-19公費快篩措施，今年2月27日起取消社區式照顧機構定期快篩措施，並於同日起放寬住宿式照顧機構快篩頻率，本次定期篩檢措施調整至3月31日止。

發言人羅一鈞表示，住宿式照顧機構篩檢頻率調整為住民及服務對象每周定期快篩1次(身心障礙者、失智症者、2-18歲維持每周1次，未滿2歲免篩)，有症狀時亦進行快篩，未滿2歲有症狀採PCR，篩出陽性個案，立即請專責醫療院所視訊診療，並依相關指引協助個案按指示進行隔離或治療。

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另外，工作人員取消每周定期快篩，有症狀時進行快篩，另機構認為有必要時(如有接觸史、群聚等)亦得提供工作人員公費家用快篩；住民或服務對象及工作人員如為確診康復者，3個月內免篩檢，後續將再視疫情狀況調整篩檢頻率。

指揮中心說明，考量國內疫情穩定可控，經持續滾動檢視疫情狀況，放寬住宿式照顧機構定期篩檢頻率措施，惟基於住宿式機構照顧較多慢性病及重症高風險族群長者，應維持警惕避免發生機構群聚感染風險，因此住宿式照顧機構定期篩檢措施再延長執行至今年3月31日。

公費試劑將陸續寄出，公費試劑發放對象為住宿式長照機構、老人福利機構、身心障礙福利機構、精神復健機構、一般及精神護理之家、兒少安置機構、兒少團體家庭、榮譽國民之家等住宿式照顧機構。

▲住宿型及社區型照顧機構公費快篩調整。（圖／指揮中心提供）