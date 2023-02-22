拼600萬國際旅客！來台自由行送5千消費金、每團最高補2萬元

▲觀光局推出優惠方案吸引國際旅客。（圖／資料照）

記者李宜秦／台北報導

立法院會21日三讀《疫後強化經濟與社會韌性及全民共享經濟成果特別條例》，該筆經費適用加速擴大吸引國際觀光客。交通部擬定多項方案，來台自由行旅客有機會獲得5000元消費金、旅行社送客來台每團補助1到2萬元。

《疫後強化經濟與社會韌性及全民共享經濟成果特別條例》三讀條文明定，為因應嚴重特殊傳染性肺炎疫情後全球經濟挑戰，減輕人民負擔、穩定民生物價、調整產業體質及維持經濟動能，特制定《疫後特別條例》，所需經費上限為3800億元，施行期間至2025年12月31日止。

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交通部表示，因應國境開放，為爭取國際觀光客來臺，並達成今年來臺旅客600萬人次目標，交通部積極研議「加速擴大吸引國際觀光客方案」，相關經費已納入疫後特別條例編列預算。

交通部長王國材指示，今年促進國際旅客自由行來臺、加速團客來臺及穩定旅宿服務量能等三大策略加速觀光產業復甦。其中來臺自由行旅客有機會獲得5000元消費金；旅行社送客來臺每團可獲獎助1萬元至2萬元。

另外，為穩定旅宿服務量能，若僱主增僱給房務、清潔新進人員一定水準薪資，將給予僱主每人每月5000元獎助金。