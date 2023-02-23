　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

最萌人氣王搜救犬開放認養！Snow超愛撒嬌　7年退役等下一個家

▲▼新北最萌人氣王搜救犬Snow開放認養。（圖／記者陳雕文翻攝）

▲新北最萌人氣王搜救犬Snow開放認養。（圖／記者陳雕文翻攝，下同）

記者陳雕文、郭玗潔／新北報導

新北最萌人氣王搜救犬Snow(雪)開放認養囉！Snow今年8歲，是邊境牧羊犬及拉布拉多犬混種，不僅是顏值超可愛的女生，還熱愛與人互動和撒嬌，特色是右耳比左耳還低，總是摺著一邊耳朵的模樣超級萌。Snow過去就拿過2018年全國競技大賽的最萌人氣王，還參與過黑鷹直升機失事等搜救任務，專業技能也滿點，希望退役後能找到一個溫暖的家，想和Snow成為家人的民眾可以在3月24日前提出申請。

新北市消防局目前飼養10隻搜救犬，而此次退役的搜救Snow就是局內搜救犬隊的人氣王，曾在『消防署107年全國消防競技大賽』中拿到最萌人氣王第一名，不只外表超可愛，個性溫和愛撒嬌，還在2019年通過IRO瓦礫搜救犬高級評量檢測認證，2020年曾執行參與黑鷹直升機搜救，去年也執行三峽滿月圓山區登山客救援案，支援過多場山難及救助任務，非常的優秀，搜救技能廣獲肯定。

▲▼新北最萌人氣王搜救犬Snow開放認養。（圖／記者陳雕文翻攝）

消防局指出，Snow是邊境牧羊犬及拉布拉多犬混種，非常愛與人互動撒嬌，在工作上則非常專注，每次搜索都全力以赴，只是現在體力不如以往，但還是活力十足。受過專業的訓練的Snow，也能讓飼主享受更輕鬆的照顧及陪伴，現在開放給民眾認養，讓服役7年的Snow能找到溫暖的家，享受幸福的退役生活。

消防局表示，搜救犬隊將依犬隻居住環境及相關配套等綜合考量，選定最適當的領養家庭。有意願申請的民眾，申請期限從即日起至3月24日止，詳細申請辦法和相關文件下載，可到新北消防局網站查詢。

▲▼新北最萌人氣王搜救犬Snow開放認養。（圖／記者陳雕文翻攝）

▲▼新北最萌人氣王搜救犬Snow開放認養。（圖／記者陳雕文翻攝）

▲▼新北最萌人氣王搜救犬Snow開放認養。（圖／記者陳雕文翻攝）

▲▼新北最萌人氣王搜救犬Snow開放認養。（圖／記者陳雕文翻攝）

ET快訊
快訊／小甜甜開戰家暴尪！　拎12萬名牌包現身
快訊／高雄月票方案出爐！　搭到飽只要399
天空霧茫茫！高雄驚見「上萬蜜蜂群」　騎士慘被螫
郭書瑤認：婚前必試車！　親揭理想條件
快訊／6000元來了！　正式公告「5種領錢方式」
26歲正妹是蛇頭！　手機驚見「男穿女內衣褲受虐」
他曬早餐店叫貨單打臉炎亞綸！　狠酸：不是缺蛋是「缺幻覺」

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

離婚官司開打！小甜甜遭家暴開戰嫩尪　拎12萬名牌包兩字回應媒體

超商裡吸毒！新北男蹲廁所超過1小時　眼神渙散「鼻孔白粉」露餡

高雄天空霧茫茫！騎士定睛一看「全是蜜蜂」　下秒手腕慘被螫傷

快訊／南化台20線轉179線關山方向砂石車車禍　搶救2人脫困送醫

快訊／新北廂型車撞分隔島「四輪朝天」躺路中　駕駛自行脫困

微風集團遭駭90萬個資網上賣　刑事局：駭客IP來自香港、瑞士

2賭場隱身中山區大樓「上下樓同時攻堅」　幕後藏鏡人曝光

賓士掛假車牌駕駛昏睡　警驚見他大腿上1把槍…街頭圍捕還查到毒

快訊／國1北向東湖交流道「3車追撞」！　車流紫爆回堵5km

26歲正妹是蛇頭！騙台人到柬國　手機驚見「男穿女內衣褲受虐片」

看展碰碎127萬「氣球狗」　全場驚呆...闖禍女下場曝

樹林車站拍遺失物湧300人！　1萬3標Switch內含驚喜爽翻

桃園阿北踢開擋路三角錐　下一步踩空！左腳摔進洞

蘋果拋接連插8支叉子 4男默契十足成功大喊

真的出事了！桃園阿北踢開擋路三角錐　下秒「左腿消失」影片曝

柴犬賴床躺沙發叫不起！　一聽「去公園」秒醒端坐

正妹大展撈麵熟練特技 自信甜笑一旁客人看傻

爸客廳K歌家人全部跑光　柴乖巧坐腳邊「仰望偶像」

巴西男「學狗吠」掌握精髓　2汪困惑齊歪頭：是兄弟？

女種睫毛被阿姨話術XD　說好不濃→捲翹歐美型

離婚官司開打！小甜甜遭家暴開戰嫩尪　拎12萬名牌包兩字回應媒體

超商裡吸毒！新北男蹲廁所超過1小時　眼神渙散「鼻孔白粉」露餡

高雄天空霧茫茫！騎士定睛一看「全是蜜蜂」　下秒手腕慘被螫傷

快訊／南化台20線轉179線關山方向砂石車車禍　搶救2人脫困送醫

快訊／新北廂型車撞分隔島「四輪朝天」躺路中　駕駛自行脫困

微風集團遭駭90萬個資網上賣　刑事局：駭客IP來自香港、瑞士

2賭場隱身中山區大樓「上下樓同時攻堅」　幕後藏鏡人曝光

賓士掛假車牌駕駛昏睡　警驚見他大腿上1把槍…街頭圍捕還查到毒

快訊／國1北向東湖交流道「3車追撞」！　車流紫爆回堵5km

26歲正妹是蛇頭！騙台人到柬國　手機驚見「男穿女內衣褲受虐片」

米蘭時裝周／宋慧喬神顏合體許光漢！FENDI百褶裙、多口袋包大玩浪漫龐克

偷拍學生在教室床戰　變態師「看到凍未條」要脅女學生和他壞壞

離婚官司開打！小甜甜遭家暴開戰嫩尪　拎12萬名牌包兩字回應媒體

超商裡吸毒！新北男蹲廁所超過1小時　眼神渙散「鼻孔白粉」露餡

日本3間櫻花旅宿！百年溫泉旅館泡湯賞櫻　東京飯店內就有百棵櫻花

人妻買房火速簽約！事後問銀行鑑價…反被笑「買貴100萬」哭了

9026客運脫班惹民怨！監理所連祭3罰單　「每次可罰9千到9萬」

BNT次世代疫苗暫不採購！王必勝曝原因　藥廠下月來台談合作

228連假潮州燒冷冰將湧人潮　潮州警作圖卡教遊客停車

快訊／高雄通勤月票方案出爐！市區運具搭到飽399　南高屏999

虎斑貓努力「嗯嗯」狂擠酸梅嘴 奴才目睹被萌翻狂喊：好可愛！

社會熱門新聞

正妹睡死遭2寶爸連結！竟成性愛片主角

友轉帳3元備註「在這走了」！他衝現場已屍僵

爸養小三介紹女兒認識　她等7年心碎

桃園阿北踢走擋路三角錐　下秒慘了

洗錢37億！3博弈大亨緩刑代價曝

女子疑醉酒躺海邊慘遭浪捲走　救起無心跳送醫不治

快訊／國3「3車追撞」　紫爆回堵5公里

雲林佛像雕刻廠全面燃燒！居民嚇壞圍觀

落漆「總統府副秘書長」　找6上市櫃喬事情一因破功

美女投顧照片曝光　1招讓工程師3個月被騙4600萬

嘉義路面炸裂原因曝！水公司聲明回應：非氣爆

即／蕭景田現金買票　士檢火速起訴

即／台中塑料工廠大火！消防出動8分隊搶救

天母驚傳「不明液體」街頭亂潑　騎士脫衣嚇壞

更多熱門

相關新聞

見民眾突倒地無心跳　休假消防把人從鬼門關拉回

見民眾突倒地無心跳　休假消防把人從鬼門關拉回

新北市消防局一名休假小隊長，22日下午5點多騎車行經土城中央路二段時，看到一名步行中的男子突然倒地，趕緊上前施作CPR，直到救護人員到場，最後合力將路倒男子從鬼門關救回。

遊覽車右轉硬衝　媽嚇壞「急抓2孩」退3步

遊覽車右轉硬衝　媽嚇壞「急抓2孩」退3步

搜救犬Emma找出受困者「吐舌賣萌」

搜救犬Emma找出受困者「吐舌賣萌」

侯友宜選2024口風會越來越鬆？　郭正亮分析：五月中後才會正式宣布

侯友宜選2024口風會越來越鬆？　郭正亮分析：五月中後才會正式宣布

新北市圖揭密特色建築設計　一窺臺灣戰後手繪圖奧秘

新北市圖揭密特色建築設計　一窺臺灣戰後手繪圖奧秘

關鍵字：

搜救犬新北

讀者迴響

熱門新聞

旅館買春「嫖到妻子」！他一看正臉動手痛毆

蛋農驚吐產量正常！鄉民嘆：賺到流湯

歌王驟逝「養子獨得遺產」！親戚湧上爭取

具俊曄遭爆「捲款、離婚」！

星宇股價慘跌！他買在頂樓「1天就賠900萬」

高雄女房仲「專挑有錢人」下手　爽睡爺爺兄弟檔

正妹睡死遭2寶爸連結！竟成性愛片主角

許光漢「夢幻同框宋慧喬」　網全炸：突破次元了

朱學恒3照打臉炎亞綸　網酸實名制將現

準新娘賣淫　進門見未婚夫崩潰跪了

近160萬勞工領錢了！勞保老年年金給付明入帳　每人平均1.8萬

威力彩連10槓今飆10億　4星座、4生肖要發了

豬肉「1部位少吃」？肉販曝「有肉瘤」：業內才知

面試官拋「1道家庭題」　過來人傻眼罵爆

他轟炎亞綸每天吃蛋論「近乎智障」

更多

最夯影音

更多
看展碰碎127萬「氣球狗」　全場驚呆...闖禍女下場曝

看展碰碎127萬「氣球狗」　全場驚呆...闖禍女下場曝
樹林車站拍遺失物湧300人！　1萬3標Switch內含驚喜爽翻

樹林車站拍遺失物湧300人！　1萬3標Switch內含驚喜爽翻

桃園阿北踢開擋路三角錐　下一步踩空！左腳摔進洞

桃園阿北踢開擋路三角錐　下一步踩空！左腳摔進洞

蘋果拋接連插8支叉子 4男默契十足成功大喊

蘋果拋接連插8支叉子 4男默契十足成功大喊

真的出事了！桃園阿北踢開擋路三角錐　下秒「左腿消失」影片曝

真的出事了！桃園阿北踢開擋路三角錐　下秒「左腿消失」影片曝

熱門快報

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

2023兔潮來襲添好運

2023兔潮來襲添好運

爽過2023兔年全攻略，無論開運招財、走春旅遊，新年好康等大小事，一手掌握不漏接！

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

專家帶看重點整理，全台房巿筆記起來，獵房行動掌握房巿風向，趨勢中擬定購屋大事。

【寵物】寵愛毛情人送好禮

【寵物】寵愛毛情人送好禮

寵物王國2/8-2/28全館滿$3000送寵物保健品，滿$999送肉泥

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面