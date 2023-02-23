最萌人氣王搜救犬開放認養！Snow超愛撒嬌　7年退役等下一個家

▲新北最萌人氣王搜救犬Snow開放認養。（圖／記者陳雕文翻攝，下同）

記者陳雕文、郭玗潔／新北報導

新北最萌人氣王搜救犬Snow(雪)開放認養囉！Snow今年8歲，是邊境牧羊犬及拉布拉多犬混種，不僅是顏值超可愛的女生，還熱愛與人互動和撒嬌，特色是右耳比左耳還低，總是摺著一邊耳朵的模樣超級萌。Snow過去就拿過2018年全國競技大賽的最萌人氣王，還參與過黑鷹直升機失事等搜救任務，專業技能也滿點，希望退役後能找到一個溫暖的家，想和Snow成為家人的民眾可以在3月24日前提出申請。

新北市消防局目前飼養10隻搜救犬，而此次退役的搜救Snow就是局內搜救犬隊的人氣王，曾在『消防署107年全國消防競技大賽』中拿到最萌人氣王第一名，不只外表超可愛，個性溫和愛撒嬌，還在2019年通過IRO瓦礫搜救犬高級評量檢測認證，2020年曾執行參與黑鷹直升機搜救，去年也執行三峽滿月圓山區登山客救援案，支援過多場山難及救助任務，非常的優秀，搜救技能廣獲肯定。

消防局指出，Snow是邊境牧羊犬及拉布拉多犬混種，非常愛與人互動撒嬌，在工作上則非常專注，每次搜索都全力以赴，只是現在體力不如以往，但還是活力十足。受過專業的訓練的Snow，也能讓飼主享受更輕鬆的照顧及陪伴，現在開放給民眾認養，讓服役7年的Snow能找到溫暖的家，享受幸福的退役生活。

消防局表示，搜救犬隊將依犬隻居住環境及相關配套等綜合考量，選定最適當的領養家庭。有意願申請的民眾，申請期限從即日起至3月24日止，詳細申請辦法和相關文件下載，可到新北消防局網站查詢。