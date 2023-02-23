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搶報復性旅遊大餅！Uber推機場接送　再贈北亞出國叫車優惠

▲▼Uber攜手合作租賃車行於桃機推出菁英優步接機乘車選項。（圖／Uber提供）

▲Uber攜手合作租賃車行於桃機推出菁英優步接機乘車選項。（圖／Uber提供）

記者李姿慧／台北報導

邊境開放，桃園國際機場客流量1月突破200萬人次，帶動機場接送需求大增，各機場Uber乘車趟次已成長3成多。看好疫後報復性旅遊潮，Uber攜手合作租賃車行於桃機推出菁英優步接機乘車選項、擴大「預約搭乘」功能營運城市，也推出「遊北亞享優惠」乘車方案，出國叫車可獲百元點數。

Uber攜手租賃車行提供菁英優步接機乘車選項。來台或回國旅客在桃園國際機場只需點開Uber App 、選擇上車航廈與會面點，就能一鍵快速叫車。Uber表示，為符合相關主管機關規範，桃園國際機場之菁英優步（接機）乘車選項由合作租賃車行提供服務，最低費用為新台幣1,200元，包含1小時及50公里行程距離，之後每30分鐘額外酌收150元，若超出每 30 分鐘內里程限制，每公里另酌收 20 元。

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Uber也宣布，未來預計與合作租賃車行推展「尊榮優步」、「樂聚優步」的桃機接機乘車選項，針對享受頂級車款、多人團體等不同族群提供多元乘車體驗。消費者也可以透過Uber App安排台灣四大機場送機行程，即日起至3月31日，國泰世華卡友使用Uber App叫車 ，並指定台北松山機場、桃園國際機場、台中清泉崗機場、高雄小港機場等機場下車，綁定刷國泰世華卡支付車資，並輸入優惠序號【CUBFLYQ1】，可享8折優惠，單趟最高折抵240元車資。

此外，Uber App也首次推出「遊北亞享優惠」精省方案，即日起至3月5日，民眾搭乘Uber合作多元計程車隊派遣車輛到桃園國際機場下車，就能獲限量東京及香港機場Uber App優惠序號；同期間使用指定東京及香港機場Uber App優惠序號，於成田、羽田機場或香港機場開啟Uber App叫車，即可獲得100元Uber Cash點數，可使用於Uber或Uber Eats。

另外2月24日至27日，Uber於台北春季旅展呈現智慧旅遊方案，在攤位完成限定任務、扭蛋抽獎活動的民眾，有機會獲得最高1,000元機場送機乘車優惠，以及最高200元優步小黃的乘車優惠。

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