竹南鎮公所霸氣發4千元教育獎助金　國中小再加碼送2千教育券

▲竹南鎮公所霸氣宣布針對縣內國小以下兒童發放4000元教育補助金，再加碼2000元教育券，對象更擴及到國中生。（圖／翻攝自Google Maps）



記者林冠吟／台南報導

為減輕家長負擔，苗栗竹南鎮從2020年便開始編列預算，發放教育補助金給鎮內國小以下學童，而今年每人最高可領4000元補助，預計會有1.33萬餘人受惠，而除國小以下學童外，竹南鎮公所也加碼2000元的教育券，並將受領對象擴及至國中生，預計最快7月就能開始發放。

竹南鎮公所自2020年開始編列2000萬元預算，發放教育補助進給國小以下的學童，今年更是邁入第三年，只要是設籍竹南鎮的學童每人最高可領到4000元，而若未在竹南就讀，或3歲以上因特殊原因未就學的學童，也同樣可以領取，但須由家長到公所申請，預計將有1.33萬人受惠。

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此外，竹南鎮公所也運用離岸風電回饋金2775萬餘元，宣布加碼發放2000元的教育券，除設籍鎮內國小以下學童外，鎮內3000多名國中生也可以領取，學生領取後可以持券到配合店家，換購文具用品、書籍，甚至是運動用品，希望能藉補助金與教育券的發放，減輕家庭負擔，整體計畫也預計將在6月底完成，並於7月開始發放。