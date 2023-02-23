圍觀飆車被攔查　他衝撞員警逃逸！辯「B柱死角」下場曝

▲詹姓男子去年4月間某日凌晨經過新屋區高鐵南路附近時被員警盤查，員警示意下車受檢，詹竟開車衝撞何姓員警。（示意照／記者沈繼昌翻攝，與本新聞無關）

記者沈繼昌／桃園報導

桃園市詹姓男子去年4月間開車至新屋區高鐵南路附近觀看競速飆車，楊梅警方據報派員到場取締，員警示意詹男下車受檢時，詹為逃離現場竟駕車衝撞前方員警倒地受傷；詹到案後辯稱因B柱死角未看到員警，也不知道撞到員警，桃檢檢察官則認為詹為卸責之詞，依妨害公務罪嫌將詹男提起公訴。

檢警調查，28歲的詹姓男子於去年4月間24日凌晨4時許駕車經過新屋區高鐵南路、快速路口處附近觀看飆車競速，楊梅警方接獲民眾檢舉，當地路口遭封路進行飆車競速活動，派員到場取締。

其中何姓員警發現詹男在路口處，示意他接受攔查，詹男為求逃離現場，猛催油門企圖逃逸，何姓員警拍打詹男引擎蓋，示意下車受檢，詹男拒絕配合衝撞員警後企圖逃逸，何員被撞倒地，警方循線緝捕詹男到案，依妨害公務與傷害罪嫌移送桃檢偵辦。

桃檢複訊時，詹男辯稱當時因看到很多改裝車在現場好奇停車觀看，看到員警取締，他自知違停在路旁因此要開車離去，沒看到員警，因為被B柱視線死角擋住；警方則提供現場照片、密錄器畫面等截圖佐證，檢察官認為詹男係卸責之詞不予採信，偵結依妨害公務罪嫌將詹起訴，至於傷害部分，何員事後已撤告，不予起訴。