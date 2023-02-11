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社會 社會焦點 保障人權

3條通男遇盤查落跑...警對空鳴槍　扭傷摔草叢狼狽落網

▲▼旗山通緝犯 。（圖／記者陳宏瑞攝）

▲黃姓男子（左）開車遇到旗山分局警方盤查。（圖／記者陳宏瑞翻攝）

記者陳宏瑞／高雄報導

高雄市旗山警分局員警昨（10）日晚間執行路檢勤務，在盤查一台白色轎車時，黃姓駕駛（33歲）拒絕盤查，警力上前攔阻時，坐在副駕駛座的周姓男子（38歲）突然打開車門落跑，跑進草叢躲藏，員警也隨即追了上去，並對空鳴槍，周男不敢妄動，乖乖就逮，警方後來也在車內找到毒品等證物，訊後依法送辦。

▲▼旗山通緝犯 。（圖／記者陳宏瑞攝）

▲周姓通緝犯趁隙落跑，躲在草叢裡被逮。（圖／記者陳宏瑞翻攝）

旗山警方10日晚間10時許在旗山區圓潭橋執行防制危駕路檢勤務，過程中盤查1部白色自轎車時，黃姓駕駛先是下車假意配合，但隨即拒絕盤查逃逸，另一組警力上前攔阻時，副駕駛座的周男趁隙跳車往路旁逃竄。

員警也立刻追了上去，眼見周男跳入樹叢，為防止其受傷並阻止其逃跑，對空鳴槍2發，隨後就發現周男倒在草叢裡，無法行走，員警也立即趨前前往將他逮捕，並戒護就醫，初步檢查疑是逃跑時摔倒腳部受傷，沒有大礙。

▲▼旗山通緝犯 。（圖／記者陳宏瑞攝）

▲周姓通緝犯（中）被逮回警局偵訊。（圖／記者陳宏瑞翻攝）

警方將兩人帶回警局偵訊，發現周姓男子身背1案毒品通緝和2案詐欺通緝，所以才看到警察盤查就落跑，而黃姓男子也因警方在他車上搜出海洛因、K他命各1小包、K盤1個及現金等證物，一併在訊後依毒品危害防制條例移送地檢署偵辦。

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