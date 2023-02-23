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ChatGPT幫忙寫病歷！　護理師親試大驚：這樣就可生成？

▲▼醫院端開始試用ChatGPT寫病歷。（圖／翻攝自醫師姜冠宇臉書）

▲醫院端開始試用ChatGPT寫病歷。（圖／翻攝自醫師姜冠宇臉書）

記者張乃文／綜合報導

美國人工智能公司OpenAI開發聊天機器人ChatGPT近期引起廣大討論。對於ChatGPT的運用及利弊，各方有不同見解及對應策略。醫院端的使用，醫師姜冠宇指出，不只是台灣，全世界有許多國家的醫師有4分之3的上班時間是花在文件上，若能透過AI更有效精準的利用，更可減少內部成本。而護理師更當場測試，也讓他們驚呼「輸入關鍵字就可以生成病歷摘要了？」

姜冠宇日前教學專科護理師使用AI寫病歷，心得感想他也在臉書分享。醫師表示，他個人一向支持臨床人員花更多時間在病人和教學研究上，而不是光寫病歷和填寫一堆表單就占用了4分之3的上班時間。

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姜冠宇認為，以護理師而言，光是護理紀錄就已經導致延遲下班，而病歷或醫病溝通紀錄，隨便一個超過70歲的病人都有可能寫成一份「自傳」，這方面是病人安全上的品質要求，同時是法律文件，更可能成為健保的審查依據。換言之，醫師強調，對話AI的出現讓整個情況好轉許多。

姜冠宇指出，只要輸入有意義的關鍵字，文件就生成，而醫療人員也有足夠能力檢視生成文件的正確性，不會複製貼上，是學習與AI簡單對話，修正成精確的結果。醫師說，AI的生成原理並非套樣版，最後也須由醫療人員簽章負責，只要內容正確，不用過度干預，這是減少「內部成本」很有效的方式，可真正多花一點時間在病人上，「比起辦理各醫院創造指標的醫療品質競賽，臨時演給病人多一些呵護問候做數據的戲碼，真的要有效率太多了。」

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