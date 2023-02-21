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社會 社會焦點 保障人權

早餐店老闆偷吃女員工！色問「妹妹還痛嗎」　母：看到兒摸她屁股

▲▼女人,女孩,愛情,約會,交往。（圖／翻攝自pixabay）

▲女員工到早餐店工作，與已婚男老闆發生婚外情，老闆媽媽看不下去力挺媳婦提告，讓兒子與女員工須賠30萬。（示意圖／翻攝自pixabay）

記者蔡怡萍／高雄報導

高雄一名林姓女子到早餐店工作，卻與已婚郭姓老闆偷偷交往，郭男老婆發現行車紀錄器錄下2人對話，關心「妹妹還會不會痛痛」，被抓包後林女坦承與郭上摩鐵發生關係，連郭男的母親都看不下去兒子偷吃渣行，作證看到2人在店內「互摸屁股」，法官認為連母親都這樣指控兒子、可信度高，判2人需連帶賠償30萬元給老婆。

已婚郭男與哥哥開了一家早餐店，聘僱林女來店裡工作，但2人卻發展成交往關係，如同情侶一般熱戀了10個月；但2人姦情遭郭男老婆察覺，老婆調查車上的行車紀錄器後發現錄下不堪對話，2人以夫妻相稱，還說「等下下車就可以好好親你了」、「走下去或者面對未來，我們必須同心一起面對」、「我愛死你了」、「我們已經每天都黏在一起」。

而郭男則貼心詢問林女「妹妹那邊還會不會痛痛」，撒嬌稱「妳今天都還沒抱我」，老婆聽完後大為崩潰，憤怒對2人提告求償80萬，並追溯先前郭曾對她掐頸、毆打，造成她傷痕纍纍，求償20萬。

林女挨告後，哭著下跪向郭男老婆道歉，也坦承發生2次性行為；而郭男的母親也選擇力挺媳婦，出庭表示兒子曾與林女去阿里山旅遊過夜，也曾看見兒子騎機車載林，她會在後座環抱兒子，一起到公園牽手散步，甚至在早餐店內目睹兒子抓摸林女的屁股，林則是沒有反抗樂在其中。

法官認為，一般常情而言母親會較偏袒兒子、而非媳婦，郭母會做出不利於兒子的證詞、可信度較高，2人的互動對話也明顯曖昧，判郭男與林女連帶賠償老婆30萬元；而郭男家暴部分，郭先是承認、後來才又改口，法官不採信，判郭須再賠償3萬元。全案可上訴。

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