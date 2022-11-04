不用餓著瘦！江宏恩一日五餐　三年減29K靠「這招」

【企劃特輯】

江宏恩近期在戲劇中，不但「撐爆襯衫」秀出好身材造福粉絲，也意外洩漏「好身材秘訣」。其實，江宏恩三年前暴胖到90公斤大關，後來除了飲食控管、固定運動外，搭配讓全台減下20萬公斤，在網路、實體通路銷售冠軍「日夜塑崩」， 讓他2個月就瘦下13公斤，持續使用三年共減去了29公斤、完全沒復胖。業者為了讓消費者能更輕鬆快速打破減重停滯期，今年直接將產品5倍升級成「日安晚安塑崩爆燃組」，除了原有成分外，再加入多種日韓美專利成分，就是要讓你健康瘦、輕鬆瘦！

猛，還要更猛！5倍升級 日本革新「雙纖維」塑身效果可比減重針

全面5倍升級的「日安晚安塑崩爆燃組」，不但再度成為江宏恩的心頭好並有信心地讓他敢連續三年代言產品。因為不論日安或晚安塑崩都含有日本松谷博士為搶救愛女所研發的「標靶二型專利纖維」，這款纖維已經讓博士因遺傳疾病而暴飲暴食發胖的兩個女兒都在二個月剷掉50、60kg；這次業者又再加上林原博士研發的「IMD擊破纖維」，雙纖維成分能達到不受肥胖類型或基因缺陷皆能鎖定搜尋全身囤積物、包覆油醣澱粉並阻斷吸收、清除體內廢物並5倍崩脂的驚人效果！

巴西聖保羅大學附屬醫學院主治醫生王星絜表示：「雙博士雙纖維，除了能維持消化道機能並抑制廢物堆積、預防便秘。數據顯示，持續食用三週後，可幫助抑制體內高達52%的脂肪吸收，針對減肥停滯及病態型肥胖皆有提升代謝15倍功能。」

脫油神錠升級二代甩肉更舒暢

此外，日安塑崩保留前代有效阻斷澱粉吸收、抑制熱量的成分外，再多了「韓國專利享瘦菌」，能增加腸道瘦菌，只要瘦菌多不但不容易胖、排便也能更順暢；晚安塑崩則是保留提升睡眠品質、加強代謝的成分，再增加「歐美專利C3薑黃」具爆燃激素，能在睡眠中提升15倍代謝力，讓全身消耗能量提升500%，強化崩脂效果。多種成分互相作用，平均10天可減2-6kg，讓你白天越吃越瘦、晚上越睡越瘦，24小時瘦身不間斷！

吃好睡好不復胖 江宏恩下工嗑宵夜沒在怕

現在已成功減重的江宏恩，不但在演藝圈有「瘦身大王」、「瘦身活教材」的稱號，不少劇組人員、明星好友也都因為他的分享而瘦身成功。江宏恩笑說：「以前只靠節食，愛吃的又在眼前要忌口又擔心吃了復胖，實在很痛苦！自從使用日安晚安塑崩後，我現在一天吃五餐也都不擔心，因為這幾年下來，它已經慢慢改變我的體質。減肥其實不難，能不復胖才是最難的！現在就算我想復胖……可能也不容易了！」 最後，江宏恩也呼籲，千萬要透過指定通路購買，避免買到黑心冒牌貨，才能跟他一起瘦的超有感！

全面五倍升級「日安晚安塑崩爆燃組」哪裡買？

●官網優惠組：https://ivenor.tw/aj7Vr

●momo購物網特惠組：https://chshop.work/if51k

●實體門市地址：新北市蘆洲區民族路445號1樓

●門市專線：02-2288-7888

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