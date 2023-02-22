舊嘉義市公所修復後委外招商活化　增建地下停車場

▲▼ 舊嘉義市公所修復開工 。（圖／嘉義市政府提供）

記者翁伊森／嘉義報導

見證嘉義市行政沿革、承載市民70年記憶的歷史建築舊嘉義市公所修復再利用工程於2月21日開工，20日舉行開工祈福典禮，由嘉義市長黃敏惠主持，修復後的舊嘉義市公所將委外招商活化再利用，提供市民體驗見證歷史的活動空間。

黃敏惠表示，舊嘉義市公所陪伴市民走過70個寒暑，見證嘉義市恢復省轄市的歷史行政沿革，也承載了市民的共同城市歷史記憶，從今將透過修復，梳理文化歷史再展風華。被指定為歷史建築的一、二樓將透過對外招商營運活化利用，而三樓將規劃為嘉義市創新設計中心，將設計思維導入城市治理，並帶領所有走訪這座城市的人了解歷史、展望未來。黃市長感謝所有文史工作者、市議會及市民對舊市公所的關注，市府團隊將注重工程品質及施工安全，讓工程如期如質完成，打造舊嘉義市公所成為城市新亮點，繼續發光。

此外，黃敏惠考量舊市公所位於嘉義市中心的商業精華區，現場提出應規劃地下停車場，紓解周邊停車需求之建議，獲得立法委員王美惠附議支持，表示將與市府及嘉義市議會共同合作，爭取建設停車場費用。

嘉義市政府財政稅務局表示，舊市公所從嘉義市公所到嘉義市政府，從嘉義市民代表會到嘉義市議會，建築本體歷經多次增建，更守護市民挺過921及1022大地震，直至86、87年間因組織編制擴大，嘉義市政府辦公地點搬遷至中山路，嘉義市議會並搬遷至北港路新建市議會大樓後才功成身退，嗣經兩次審議後於105年11月10日公告登錄指定舊嘉義市公所為歷史建築。

修復再利用的工程將著重於串連歷史與未來、整合市民空間與都市政策在活化空間中，並以細膩建築工法重現歷史、點亮建築，帶動人文觀光。未來三樓設計中心將汰換鐵皮屋架為木質屋架，突顯嘉義木都元素；此外，將改善建築因年久而漏雨問題，並於建築西側及北則增建無障礙電梯、廁所，便利全民、全齡使用，內外串聯建築與戶外腹地之綠意文化環，形成連續的開放都市空間。

市府說明，舊嘉義市公所公告登錄指定為歷史建築後，依文化資產保存法規定辦理調查研究暨修復再利用計畫，於107年7月完成調查研究暨修復再利用計畫報告書，同時為活化再利用，此期間並啟動ROT促參作業，107年8月召開ROT前置作業計畫公聽會，於108年間辦理公告招商3次，因修復經費過高等因素，無廠商提出申請辦理結案。

109年8月與軸組聯合建築師事務所簽約辦理規劃設計及因應計畫案，110年1月舉辦規劃設計及因應計畫案公聽會，當日與會人員包括議員、里長及關心本案的市民都充分表達意見；期間歷經6次的委員會審議，直至111年4月完成期末報告書審查。後於同年11月決標由深具古蹟及歷史建築修復經驗與實績的在地廠商潤昶有限公司承辦修復工程案，112核工核定工程案相關工程人員資格後，陸續召開施工前協調會、說明會並於市府網頁公告施工前說明會等資訊，並請區公所及當地里辦公處協助公告周知。

本日開工典禮由黃敏惠市長主持，在多位市議員、貴賓、市府團隊及施工及監造單位共同參與，敲響象徵工程圓滿順利的金磚。本案工期540個日曆天，預計在113年底前完工，工程總經費1.9億元，市府採一次發包自111年起分3年編列預算辦理。