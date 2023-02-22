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4歲童「手拿食物」被流浪狗盯上！　圍攻啃咬1分鐘慘喪命　

▲男童手持食物在街上散步，卻遭到流浪狗群圍攻。（圖／翻攝自推特）

▲男童手持食物在街上散步，卻遭到流浪狗群圍攻。（圖／翻攝自推特）

記者王佩翊／綜合報導

印度一名4歲男童日前陪同在工廠任職的保全爸爸上班，但因太過無聊，便拿著零食邊走邊吃，在附近街道散步，同時也逐漸離開父親的視線，沒想到就這樣被流浪狗包圍攻擊，最終失血過多身亡。

印度記者加微莎（Nellutla Kavitha）21日在推特上分享了一段令人難過的監視器畫面，她同時寫道，「我對這個影片感到恐懼與遺憾。4歲男童普拉蒂普（Pradeep）19日下午在海德拉巴遭一群流浪狗攻擊致死。他的父親是一名保全，事發當天把男童帶到公司上班，而當普拉蒂普獨自四處遊蕩時，就被狗群襲擊。儘管隨即被送往醫院搶救，但他仍不治身亡。」

根據《印度快報》報導，普拉蒂普的父親在一間汽車工廠擔任保全，19日正逢假日，因此他便帶著4歲的普拉蒂普跟6歲的女兒一起到工廠上班，並讓孩子們在公司大樓玩樂。誰也沒想到，普拉蒂普卻趁著大人不注意時，獨自走上街頭閒晃，手上還拿著零食。

影片中可以看到，流浪狗先是尾隨普拉蒂普，並觀察他手上的食物，隨後開始對他吠叫。發現情況不對的普拉蒂普見狀，立刻轉身想逃，怎知已經遭到3隻流浪狗包圍。其中1隻流浪狗隨即發動攻擊將普拉蒂普撲倒，另外2隻也衝上去，並展開攻擊。

無處可逃的普拉蒂普就這樣被3隻流浪狗啃咬攻擊，最後甚至無力反抗，直接被拖走。而男童姊姊聽見尖叫聲後，立刻通知父親，但是當父親趕到現場時，普拉蒂普已經失血過多，最終身亡。

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