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建設公司長年捐助偏鄉體育　竹崎高中特殊選才圓夢理想學校

▲▼ 興達建設善盡企業社會責任捐款竹崎高中200萬元，竹崎高中特殊選才大放異 。（圖／竹崎高中提供）

▲興達建設善盡企業社會責任捐款竹崎高中200萬元，竹崎高中特殊選才大放異 。（圖／竹崎高中提供）

記者翁伊森／嘉義報導

因認同竹崎高中教育理念及辦學精神，興達建設開發建設股份有限公司陳金樹總經理，以善盡企業的社會責任為中心思想，自2015年起，持續冠名贊助該校羽球隊全套球衣、FRC機器人團隊國際競賽報名費等，累積捐助新台幣近200萬元，期盼偏鄉體育選手「穿」出信心，偏鄉機器人團隊不用擔心巨額報名費來源，在比賽時突破自我、爭取佳績。

陳金樹總經理表示，企業贊助也希望能看到同學的努力以及表現出優秀的成績，這幾年多來看到竹崎高中體育班有很大的進步，感到欣慰，期許師生共同努力再創佳績。

▲▼ 興達建設善盡企業社會責任捐款竹崎高中200萬元，竹崎高中特殊選才大放異 。（圖／竹崎高中提供）

林宗翰教練說，竹崎高中體育班文武雙全的設班精神，已吸引來自金門、台東綠島、宜蘭、新北、基隆、桃園、苗栗、台中、彰化、雲林、台南、高雄、屏東…等全國各地選手前來，曾獲選為全國高中體育班績優學校，已是體育班的全國名校。體育班羽球隊締造破紀錄佳績，在全國青少年羽球分齡賽榮獲U19混雙冠軍，110年全中運締造高女團全國第六名、高男單全國第七名的隊史新紀錄，也刷新嘉義縣紀錄，更是全國唯一非六都縣市進入全中運羽球團體前八名，YONEX 110年全國羽球團體賽錦標賽高男團、高女團亦雙雙榮獲全國第五名佳績。

111年竹崎高中羽球隊混雙陳宥宇、楊子賢參加2022第一次全國青少年羽球分齡排名賽榮獲U19混雙全國冠軍，當選亞洲青少年國手同步獲得世界中等運動會選拔賽資格，接著2022年10月在西班牙的桑坦德舉辦的世界青少年羽球錦標賽，來自竹崎高中U19羽球代表隊國手楊子賢、陳宥宇2位選手，榮獲混合團體錦標賽榮獲銀牌，消息傳來，全校師生與有榮焉。

▲▼ 興達建設善盡企業社會責任捐款竹崎高中200萬元，竹崎高中特殊選才大放異 。（圖／竹崎高中提供）

蘇淵源校長表示，竹崎高中以『文武雙全、學術並重、勤學守紀、自信有禮』為核心精神，打造體育班教育品牌，學科、術科並重是我們一貫的堅持！讀書和運動一樣，都是態度的展現。雖然三年下來每天術科練完，還要接著唸書到半夜，但能進入心目中理想校系，選手們覺得一切都值得！在竹崎高中，體育班的孩子不必然全往體育相關科系發展，學術並重的他們，升學上有更多元適性的選擇。今年度以特殊選才錄取清華大學清華學院學士班、中正大學心理學系的子賢就是最好的例證，世界青年羽球錦標賽團體銀牌的她，即將往自己理想的道路前進！

值得一提的是，在企業等社會資源的支持下，竹崎高中秉持多元發展的精神，在今年的特殊選才大放異彩，有近一成、合計10位高三同學在學測前就已成為準大學生，分別錄取清華、台藝、中興、中正、海洋、金門、嘉義、台南等優質國立大學，遍及政治、昆蟲、古蹟修復、機電、資工、都市計畫、視覺藝術等科系，讓具有不同專長、視野的孩子，在學校的扶持下，提早成就自己的夢想舞台！

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