臉書點名連勝文「邊罵AZ邊偷打」　楊蕙如二審賠更多

▲「卡神」楊蕙如(左)曾因操縱網軍帶風向被判刑定讞，又因點名連勝文打特權疫苗卻沒證據被判賠。（資料照／記者游宗樺攝）

記者黃哲民／台北報導

因操控網軍帶風向曾被判刑的楊蕙如，2021年在臉書PO文，指稱國民黨副主席連勝文鼓吹進口對岸疫苗、自己卻靠特權偷打AZ疫苗，連勝文舉證自己從沒接種AZ疫苗、也沒主張引進中國製疫苗，不甘遭楊蕙如誣賴，提告求償精神慰撫100萬元，一審認定楊沒查證就胡亂貶損連的名譽，判她應賠12萬元，雙方都上訴，高院二審今改判楊須再賠償38萬元，合計50萬元確定。

連勝文與楊蕙如今都沒到庭聆判。本案源於2021年6月26日，當時國內新冠肺炎疫情嚴峻、疫苗不足，卻發生台北市好心肝診所偷打AZ疫苗風波、引起眾怒。楊蕙如在個人臉書PO文指稱「看看那些一邊罵AZ一邊偷打的人，張顯耀、連勝文、丁守中，如果你聽信他們各種的造謠，以為打AZ不好就不去打，就中了他們的詭計，他們嘴巴說要進中共疫苗，結果自己不是偷偷打AZ？嘴巴說AZ沒人要打，結果都偷偷去打好心肝。」

連勝文強調自己從沒接種AZ疫苗，也沒主張進口對岸疫苗，提起刑事告訴指控楊蕙如涉犯妨害名譽罪嫌，之後撤告，改提本件民事訴訟，求償精神慰撫100萬元。

▲連勝文(中)向楊蕙如求償精神慰撫100萬元，最後獲判賠50萬元確定。（圖／記者林敬旻攝）

楊蕙如聲稱基於善意PO文，鼓勵民眾有什麼疫苗就打什麼疫苗，別因當時社會風氣而對AZ疫苗產生恐慌，楊蕙如並表示，依她查到的媒體報導，「連家人包含連戰在內，的確有多人打特權疫苗」，而「好心肝」是當時特權疫苗的統稱。

楊蕙如聲稱連勝文父親連戰有打特權疫苗，她雖不確定連勝文有沒有，不過社會大眾「泛指連家人是一體」，加上連勝文曾批中央流行疫情指揮中心時任指揮官陳時中，因意識形態拒絕大陸疫苗來台、是「關起門來做山大王」等語，她認為連勝文是公眾人物，應接受社會公評。

但一審法官認為，連勝文有無主張進口對岸疫苗、有無接種特權疫苗，其實不難查證，楊蕙如指名道姓提到連勝文，但她提出的媒體報導或臉書文章，都沒說連勝文有這2種行為，何況連勝文是成年人，與家人各屬獨立權利主體，有不同社會定位與評價，大眾未必如楊蕙如所稱「將連家人視為一體」。

法官指出，楊蕙如本案PO文，足以讓讀者誤認連勝文公開質疑AZ疫苗有瑕疵、應進口對岸疫苗，卻私下以特權方式施打AZ疫苗，進而對連勝文產生負面印象，貶損連勝文社會評價，但楊蕙如事先未盡合理查證義務，一審判她應賠償12萬元。

雙方不服一審判決，各自上訴。高院審結仍認定楊蕙如沒做合理查證，縱非故意、也有過失，今判楊蕙如須再賠償38萬元，連同一審判賠金額共精神慰撫50萬元，全案確定。

楊蕙如昔日被稱為「卡神」，本案挨告時，她高調PO文「啾咪～（撒花）」等語，開完庭對記者表示對於挨告求償「不在意」。她在2018年台籍旅客被颱風困於日本關西機場事件中，操縱網軍帶風向批評我國駐日本大阪辦事處處長蘇啟誠等官員失職，蘇在輿論壓力下尋短身亡，楊蕙如與手下網軍蔡福明2022年被依侮辱公務員罪各判刑5月定讞。