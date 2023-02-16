高鐵攜手150家飯店祭雙優惠　3月起「訂房享折扣加碼車票7折↑」　

▲高鐵飯店聯票「限定優惠雙享」專案，入住台北凱撒大飯店加購高鐵車票，每晚住宿2,100元起。（圖／高鐵）

記者李姿慧／台北報導

台灣高鐵飯店聯票攜手近150家優質飯店，推出「限定優惠雙享」專案，3月起至6月底止，旅客可透過專案合作之飯店官網訂房並加購高鐵車票，不限車次、不分標準車廂對號座或商務車廂，即享高鐵車票7折起優惠，飯店除有指定房型折扣外，加贈升等、延長入住。

高鐵公司表示，高鐵飯店聯票「限定優惠雙享」專案合作飯店包含台北凱撒大飯店、關西六福莊生態度假旅館、嘉義蘭桂坊花園酒店、高雄H2O水京棧國際酒店、墾丁福華渡假飯店等，專案適用高鐵搭乘日期自3/1起至6/30止，期間限定可享專案7折票價，遇疏運期間則仍可享8折優惠。

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▲台灣高鐵飯店聯票推優惠，入住高雄H2O水京棧國際酒店一晚5,800元起，享京棧會館免費使用乙次。（圖／高鐵）

以入住台北凱撒大飯店加購高鐵車票為例，將贈500元SPA券及莫凡彼冰淇淋兌換券，每晚住宿優惠2,100元起；此外，入住高雄H2O水京棧國際酒店一晚5,800元起，享京棧會館行政酒廊免費使用乙次、再贈迎賓點心及飲品。

台灣高鐵公司表示，為響應環保，3月底前，凡選擇入住高鐵飯店聯票「綠色生活 你我同行」專案合作的134家飯店，透過減省盥洗備品與續住不更換毛巾等響應綠色生活的實際行動，也可享加購高鐵票7折起的特別優惠。