黑車擋巷口被叭10秒！反嗆「叭X小」　見對方下車...丟包乘客閃人

記者許權毅／台中報導

台中市潭子區1月發生一起行車糾紛，一台黑色轎車違規停在一處巷口轉角處，另名當事駕駛欲轉彎被擋住，猛按10秒喇叭示警，雙方還一度互按喇叭嗆聲，當事駕原本要駛離，黑車駕駛卻突然下車嗆「我就轉不過去叭X小啦！」氣得當事駕駛跟副駕女直接下車堵人，不過黑車男不敢下車趁隙駛離，讓當事駕駛怒嗆「俗辣！麥造！」大雅分局指出，該車停在路口10公尺內轉角處，將製單告發處最高600元罰鍰。

▲台中潭子1月傳出一起行車糾紛，一名黑車擋在巷口遭鳴按10秒喇叭，黑車駕駛開嗆「叭X小」引發雙方衝突。（圖／Facebook／八卦村 - 行車紀錄器影片上傳中心授權，下同）



事發在1月27日上午11時許，一名駕駛經過潭子區福潭路時，路邊有一台黑車打著右轉方向燈，擋在巷口放女乘客下車，目擊的駕駛同樣也要轉彎，卻被黑車擋住，氣得猛按喇叭示警，副駕女子急忙勸阻，「別這樣啦！這樣你也會被投訴！」

▲黑車打方向燈停在巷口前，讓另名女乘客下車。

接連按喇叭至少10秒，黑車駕駛不甘示弱同樣喇叭回擊，吵雜聲響讓附近民眾都出來關心。副駕女隔著車窗跟對方說「你不能這樣停你知道嗎！」但對方不予理會，當事駕駛只好轉進巷弄內，副駕女說，「把他投訴啦！」

▲▼黑車駕駛在對方轉進巷口後開嗆「叭X小」，當事駕駛跟副駕女子氣不過下車理論。



孰料，當事駕駛才剛轉進巷子裡，黑車駕駛就下車開嗆「我就轉不過去！你叭X小啦！X！」，氣得當事駕駛在路中拉手煞車，直接下車跟黑車駕駛理論，黑車駕駛沒下車，趁隙往前駛離，還把想上車的女乘客給丟包。當事駕駛當街狂飆，罵對方是「俗辣」。

▲黑車駕駛疑似為避免衝突擴大，先行駛離，留下準備上車的女乘客。

大雅分局指出，民眾檢附行車紀錄器影像檢舉車輛違規停車，經檢視，該車於路口10公尺內轉角處臨時停車影響用路人視線，依《道路交通管理處罰條例》第55條1項2款規定製單告發，依法將處300元以上600元以下罰鍰。

警方呼籲，民眾若有行車糾紛，應循正常管道調解，切勿以不法手段解決，警方若查證屬實，將依法究辦。用路人行駛時應遵守交通規則，違規停車不僅危害交通秩序及安全、影響車流順暢及用路人路權，更常衍生交通事故。