　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

花136台幣買廉航1服務！旅日達人下飛機　「第1個拿行李」讚翻

▲▼ 。（圖／翻攝自Facebook／酒雄瘋日本）

▲旅日達人買廉航1服務，下機後第一個就拿到行李。（圖／翻攝自Facebook／酒雄瘋日本）

網搜小組／鄺郁庭報導

疫情解封後，許多人迫不及待出國，台日直飛航線也逐漸增班。日本旅遊達人「酒雄瘋日本」在粉專發文，說他從沖繩飛回台灣時，第一次使用廉航1服務，只要加價日幣600元（約台幣136元），下飛機後就能第一個拿到行李，「如果有趕時間的話，可以用看看！」引發網友熱論。

酒雄日前到沖繩玩了好幾天，回程選擇搭樂桃航空，發現樂桃有一項服務，便花了一點錢加購，抵台後讚不絕口，「第一次使用樂桃優先行李，我的行李果然是第一個出來。」他表示，如果有買託運行李就可以加購這個服務，「每件行李加價日幣600円（若從台灣出發是加價170元）。」

[廣告]請繼續往下閱讀...

酒雄文中還附上照片，只見他的行李箱上貼著一張「Fast Bag」的貼紙，「可能只有我買這個服務（沒看到其他行李箱有這個牌子就是）」，大推其他人，「如果有趕時間的話，可以用看看！」也笑說「當然也可能你是天選者，不用買也優先吐出你的行李。」

貼文引發熱論，「下次絕對買了，省一小時超划算」、「時間就是金錢，一點兒也沒錯，省時間還可以走路有風」、「之前搭某航商務艙到沖繩，也沒那麼快出來，行李跟娃娃車還要等到經濟艙快走光才拿到，這服務真的棒」、「買過優先下機跟優先行李，一路搶頭香覺得爽。」

也有人透露，「最後一刻報到的，有高機率優先在轉盤上被吐出來，因為先報到的，行李被堆堆堆堆在最下面、最裡面」、「買優先座位，行李就會在前面出來，只是這個更快。」酒雄也在留言處笑說，這可以說是花小錢就能感受VIP待遇，建議其他廉航也能推出這服務，並提醒去程基本上不需要買，「去程的話，都要不繁忙的機場才有需要，但價值在於回程。」

據樂桃官網顯示，「優先行李選項」是指旅客的託運行李在到達機場時，可以被優先返還，收費按行李件數來算，不可單件加購。若有考慮加購，可在網路訂購時就勾選，因為在機場櫃台購買費用是日幣900円（約台幣204元）。另外要注意的是，服務不適用於運動用品，且每個航班可加購數量有限，系統將顯示「剩餘X個」。

ET快訊
桃園阿北出事了！踢開擋路三角錐　下秒「左腿消失」
LIVE／王建民捲桃花劫！名醫出軌要他賠千萬　郭雪芙爆情斷王
快訊／被爆和王子分手　郭雪芙罕見動怒發聲
買樂透爽中6600萬！　幸運夫妻結局超淒涼
44檔被列「注意股」！　獨缺清淨海原因曝
拍照說缺蛋！炎亞綸「1比喻」反擊：我每天都吃
快訊／台美重大突破！　斷交後台灣外長首次進華府

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

頭汴坑溪飄腥臭成群死魚浮水面　民代質疑工廠偷放廢水

花136台幣買廉航1服務！旅日達人下飛機　「第1個拿行李」讚翻

指揮中心規劃「疫苗+1」未來每年打一劑　薛瑞元揭原因

中正紀念堂怎轉型？打造水中步道、開放居住　競圖決選直播公開

上午連2起事故！台鐵貨車「爬不上坡空轉」擋道　區間車延誤30分鐘

拍照說缺蛋「就故意的啊」　炎亞綸1比喻反擊：我每天都吃到蛋

農航所航遙測新機亮相　地面15公分事物可入鏡

排雲山莊禁室內炊煮挨批！山友控：變相強迫訂餐　玉管處說話了

看完演唱會去續攤！憑票根駁二「免費喝酒吃肉」　港區吹風嗨炸

228連假祭優惠！國光客運34條路線85折　「指定來回票抽樂園門票」

回收嬤路邊撿衛生紙賠18萬　失主再求償359萬反被判刑

金旻奎「從神變偶像」超脫序　舞台上喊：我不會跳舞..被抓去看醫生XD

12歲B-Girl「目標世界第一」　高難度地板動作連發帥翻網

肯拼漏網／「最強童顏」李佳穎40歲了！　眾星送驚喜「差點敗在點蠟燭」｜李佳穎 楊奇煜 PIZZALI feat.柏霖 Shawn尚融 張若凡 PINK FUN聖恩

講中文要「手巾」美國爸聽嘸　萌娃耐心比手畫腳媽笑翻XD

95歲拾荒嬤物品掉落卡鐵軌　4女冒險救人！網讚最美風景

日本妞鹽水蜂炮初體驗　原地遭炸狂尖叫：牙敗！

眾人貼紋身貼紙整酒醉友　她醒來傻眼：這X小啦？

瑤瑤「帶前男友回家過夜」！　被問復合...她坦言：順其自然

二度酒駕女連撞野馬賓利　曝連喝12小時還找友頂罪

頭汴坑溪飄腥臭成群死魚浮水面　民代質疑工廠偷放廢水

花136台幣買廉航1服務！旅日達人下飛機　「第1個拿行李」讚翻

指揮中心規劃「疫苗+1」未來每年打一劑　薛瑞元揭原因

中正紀念堂怎轉型？打造水中步道、開放居住　競圖決選直播公開

上午連2起事故！台鐵貨車「爬不上坡空轉」擋道　區間車延誤30分鐘

拍照說缺蛋「就故意的啊」　炎亞綸1比喻反擊：我每天都吃到蛋

農航所航遙測新機亮相　地面15公分事物可入鏡

排雲山莊禁室內炊煮挨批！山友控：變相強迫訂餐　玉管處說話了

看完演唱會去續攤！憑票根駁二「免費喝酒吃肉」　港區吹風嗨炸

228連假祭優惠！國光客運34條路線85折　「指定來回票抽樂園門票」

微博瞎爆「大S被具俊曄捲走2.2億」癲癇復發入院！　1張照片秒惹眾怒

色爺爺搭訕國中女互加LINE　傳海量噁訊「女兒孫女第1次都給我」

華為與江淮聯手造車？　余承東：不親自造車「成立生態汽車聯盟」

無辜挨告與女辣醫婚外情　法院還王建民清白...關鍵證據曝光！

國台辦再喊話恢復16兩岸航點　強調大陸疫情「已得到很好的控制」

先筆記！　超商「大杯拿鐵買1送1、霜淇淋第2支10元」連5天搶

試・開箱／黑色素清零！5款大勢美白精華必Pick　毒蛇雜誌譽「毛孔救世主」

TOYOTA小鴨「變身華麗復古車」超吸睛！光岡最新力作售價69萬起

105秒「3姿勢」射擊36發子彈　國軍「實戰化射擊訓練」適用1年兵

勞保破產倒數、召開國是會議？　許銘春：持續蒐集各界意見

生活熱門新聞

快訊／上班上課注意！　大雨來了

豬肉「1部位少吃」！肉販曝「有肉瘤」：業內才知

看護替爸爸口交　「忍2分就好這樣比較安分」

全聯1夯品588元「降到199元」！人妻狂搬9箱

郭台銘批民進黨搞不定蛋荒　炎亞綸1段話反擊

LINE公告「這功能」將結束

火車站拍賣香奈兒包！遺失物清單掀暴動

連假變天！更強冷空氣轉雨　最低8℃時間曝

茶碗蒸擺一條深色條狀物！她讚：很濃郁

女學生遭阿姨偷錄自慰聲　還傳給親戚

台64「鬼切攔車」球棒猴亂舞　他嚇傻逃跑

他買到2盒蛋嗆沒缺蛋　鄉民看價格笑了：盤子

強烈冷氣團襲連假　影響最劇時間曝

回暖2天！228連假前夕迎強冷氣團

更多熱門

相關新聞

日本澡堂泡湯　她見「台灣大媽1行為」超沒禮貌

日本澡堂泡湯　她見「台灣大媽1行為」超沒禮貌

自從開放出國旅遊，就有大批台灣民眾到日本玩樂，一名網友到日本溫泉旅館泡湯，走進更衣室裡，看到一位年約60歲的大媽在使用手機，她開始換衣服，本以為大媽會收手機，結果並沒有，甚至把手機朝向她，於是她走過去告知大媽不能使用手機，對於外國人到日本旅遊卻不懂當地規範，讓她很無奈。

日本度蜜月「尪1舉動」惹怒她！人妻徵50男神反擊

日本度蜜月「尪1舉動」惹怒她！人妻徵50男神反擊

222是貓之日　因為日語發音像貓

222是貓之日　因為日語發音像貓

日本搭小黃「運將一聽台灣人」結局神展開　網紅感動炸

日本搭小黃「運將一聽台灣人」結局神展開　網紅感動炸

來自日本遊客的暖心回饋謝志工熱心導覽

來自日本遊客的暖心回饋謝志工熱心導覽

關鍵字：

日本航班樂桃廉航加購優先行李酒雄瘋日本

讀者迴響

熱門新聞

快訊／上班上課注意！　大雨來了

豬肉「1部位少吃」！肉販曝「有肉瘤」：業內才知

全球最大規模「周休3日」試驗　結果出爐了

比星宇狂！興櫃股票清淨海漲逾8成　連2日熔斷

與人妻出遊、傳訊　法院判王建民免賠原因曝光

王子秘戀郭雪芙1年半切了！「2原因協議分手」

看護替爸爸口交　「忍2分就好這樣比較安分」

王建民衰捲桃花劫！　台南名醫控「介入婚姻」提告求償千萬

抱寶寶累到睡著！她一睜眼…「沒了呼吸心跳」當場崩潰

看似溫柔其實很難征服的3大星座

賴賴織織證實分手！交往16年「回到朋友關係」

全聯1夯品588元「降到199元」！人妻狂搬9箱

【京都放閃動念嫁】日本直擊！與曹佑寧搭肩牽手祕遊清水寺　王淨「動念想嫁他」

郭台銘批民進黨搞不定蛋荒　炎亞綸1段話反擊

美國媒體人稱拜登驚吐「毀滅台灣計劃」　

更多

最夯影音

更多
回收嬤路邊撿衛生紙賠18萬　失主再求償359萬反被判刑

回收嬤路邊撿衛生紙賠18萬　失主再求償359萬反被判刑
金旻奎「從神變偶像」超脫序　舞台上喊：我不會跳舞..被抓去看醫生XD

金旻奎「從神變偶像」超脫序　舞台上喊：我不會跳舞..被抓去看醫生XD

12歲B-Girl「目標世界第一」　高難度地板動作連發帥翻網

12歲B-Girl「目標世界第一」　高難度地板動作連發帥翻網

肯拼漏網／「最強童顏」李佳穎40歲了！　眾星送驚喜「差點敗在點蠟燭」｜李佳穎 楊奇煜 PIZZALI feat.柏霖 Shawn尚融 張若凡 PINK FUN聖恩

肯拼漏網／「最強童顏」李佳穎40歲了！　眾星送驚喜「差點敗在點蠟燭」｜李佳穎 楊奇煜 PIZZALI feat.柏霖 Shawn尚融 張若凡 PINK FUN聖恩

講中文要「手巾」美國爸聽嘸　萌娃耐心比手畫腳媽笑翻XD

講中文要「手巾」美國爸聽嘸　萌娃耐心比手畫腳媽笑翻XD

熱門快報

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

2023兔潮來襲添好運

2023兔潮來襲添好運

爽過2023兔年全攻略，無論開運招財、走春旅遊，新年好康等大小事，一手掌握不漏接！

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

專家帶看重點整理，全台房巿筆記起來，獵房行動掌握房巿風向，趨勢中擬定購屋大事。

【寵物】寵愛毛情人送好禮

【寵物】寵愛毛情人送好禮

寵物王國2/8-2/28全館滿$3000送寵物保健品，滿$999送肉泥

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面