花136台幣買廉航1服務！旅日達人下飛機　「第1個拿行李」讚翻

▲旅日達人買廉航1服務，下機後第一個就拿到行李。（圖／翻攝自Facebook／酒雄瘋日本）

網搜小組／鄺郁庭報導

疫情解封後，許多人迫不及待出國，台日直飛航線也逐漸增班。日本旅遊達人「酒雄瘋日本」在粉專發文，說他從沖繩飛回台灣時，第一次使用廉航1服務，只要加價日幣600元（約台幣136元），下飛機後就能第一個拿到行李，「如果有趕時間的話，可以用看看！」引發網友熱論。

酒雄日前到沖繩玩了好幾天，回程選擇搭樂桃航空，發現樂桃有一項服務，便花了一點錢加購，抵台後讚不絕口，「第一次使用樂桃優先行李，我的行李果然是第一個出來。」他表示，如果有買託運行李就可以加購這個服務，「每件行李加價日幣600円（若從台灣出發是加價170元）。」

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酒雄文中還附上照片，只見他的行李箱上貼著一張「Fast Bag」的貼紙，「可能只有我買這個服務（沒看到其他行李箱有這個牌子就是）」，大推其他人，「如果有趕時間的話，可以用看看！」也笑說「當然也可能你是天選者，不用買也優先吐出你的行李。」

貼文引發熱論，「下次絕對買了，省一小時超划算」、「時間就是金錢，一點兒也沒錯，省時間還可以走路有風」、「之前搭某航商務艙到沖繩，也沒那麼快出來，行李跟娃娃車還要等到經濟艙快走光才拿到，這服務真的棒」、「買過優先下機跟優先行李，一路搶頭香覺得爽。」

也有人透露，「最後一刻報到的，有高機率優先在轉盤上被吐出來，因為先報到的，行李被堆堆堆堆在最下面、最裡面」、「買優先座位，行李就會在前面出來，只是這個更快。」酒雄也在留言處笑說，這可以說是花小錢就能感受VIP待遇，建議其他廉航也能推出這服務，並提醒去程基本上不需要買，「去程的話，都要不繁忙的機場才有需要，但價值在於回程。」

據樂桃官網顯示，「優先行李選項」是指旅客的託運行李在到達機場時，可以被優先返還，收費按行李件數來算，不可單件加購。若有考慮加購，可在網路訂購時就勾選，因為在機場櫃台購買費用是日幣900円（約台幣204元）。另外要注意的是，服務不適用於運動用品，且每個航班可加購數量有限，系統將顯示「剩餘X個」。