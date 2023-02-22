老闆娘戀上人夫喊「過程舒服」　正宮見鹹濕對話崩潰討百萬

記者黃翊婷／綜合報導

獨自經營店面的謝姓女子被指控與蔡姓人夫搞曖昧，兩人不僅前往摩鐵開房間，還互傳「過程舒服一起高潮才是好」、「原來你喜歡刺激」等露骨訊息，讓正宮陳姓女子大受打擊，因而決定對她提告求償100萬元。謝女一審被判應賠償15萬元，她不滿提出上訴，結果高等法院加碼判她應再賠償15萬元，總計要賠償30萬元。

▲謝女否認與人夫上床，蔡男則承認兩人在多個地點發生過多次性行為。（示意圖／取自免費圖庫PEXELS，與本文當事人無關。）

陳女在判決書中主張，謝女明知蔡男是她的配偶，2020年間仍以LINE傳送親密對話，還在同年3月至5月間相約前往新北市的摩鐵發生性行為，侵害她的配偶權，導致她身心受創，因此決定提告求償100萬元。

對於上述指控，謝女辯稱，陳女提出的LINE對話證據不是真的，縱使是真的，對話內容也只是一般業務往來，屬於朋友間互開玩笑的性質，無法證明她侵害陳女的配偶權，況且她根本沒有與蔡男發生性行為。

蔡男則出庭證稱，謝女知道他有配偶，2019年5月因為工作需要開始拜訪謝女，同年6月有進一步發展，光是2020年上半年就曾在汐止大尖山、摩鐵、萬里等地點發生性行為，後來被妻子抓包，他向妻子認錯，2020年年中起就不再與謝女來往。

一審謝女被判應賠償陳女15萬元，她不滿提出上訴。高等法院合議庭認為，謝女抗辯蔡男當時與另外一名女子同時發生性行為，證詞可能因為記憶混淆，不足採信；但經調查確認，蔡男是在2019年間外遇黃女，同年10月29日雙方達成調解，他與黃女交往的時間和謝女的並未重疊，應當沒有記憶混淆的疑慮，因此不採信這部分的說詞。

至於LINE對話紀錄，合議庭調查後發現，翻拍照片確實為連續對話畫面，沒有剪接或斷章取義的情形，而且兩人在對話中互相告白，甚至提及性行為過程，包含「過程舒服一起高潮才是好」、「喜不喜（歡）我舔？要溫柔，對吧？舔奶奶還是妹妹舒服」、「我都喜歡，原來你喜歡刺激」等等。

合議庭認為，上述對話十分親密，顯然不是一般業務往來會出現的對話，也不像是朋友間互相開玩笑的樣子，最終認定謝女的行為確實侵害陳女的配偶權益，判她應再賠償15萬元，總計要賠償30萬元，全案確定。