狠父噴槍爆肺害死3歲女！驗DNA小孩非親生　怒告生母詐欺結果出爐

▲2019年左營洗車廠女童遭噴槍致死案當時震驚社會。（圖／記者吳奕靖攝）

記者陳宏瑞／高雄報導

2019年震驚社會的高雄一名鄧姓女童遭空氣噴槍奪命案，最高法院在前年駁回女童父親鄺姓男子的上訴定讞後，鄺男去年委託律師到高雄地檢署提告女童母親鄧女詐欺，表示自己透過DNA鑑定後，並非女童的生父，檢方偵查後，發現當年是鄺姓男子主動認為女童是他親生的，母親鄧女請他去驗DNA他不肯，因此認定鄧女無詐欺的意圖，處分不起訴。

這起案件發生在2019年的1月20日，高雄市左營自由三路一間加油站驚傳一名3歲女童送醫不治，警方追查發現，女童是跟父親鄺男一同到了加油站的自助洗車區，鄺男跟警方供稱當時自己正在整理車子，女童單獨在車內，第一時間有發現女童有在玩噴槍，但是當時也不以為意繼續整理車輛，過了一會就發現女童臉色不對勁，所以趕緊自己開車將女童送往了醫院，他自己也不知道發生了什麼事。

▲小女童在洗車廠遭噴槍噴嘴意外致死。（圖／記者吳奕靖攝）

檢、警調查後認為，鄺男任由女童把玩空氣噴槍並放入口中，導致高壓空氣灌入女童體內，依過失致死罪起訴，一審橋頭地方法院認為，鄺男隨意將噴槍遺留在女童隨手可觸及的副駕駛座，也未注意女童使用，致使女童擅自觸摸噴槍噴擊高壓氣體，依過失致死罪判刑1年10月。

案經上訴，高雄高分院改認定是鄺男持噴槍伸入女童口腔內噴擊，二審認為，以女童年紀而言，手指最長5.3公分，噴槍最窄處也有5.5公分，無法單手持握噴槍放進口腔內按壓，改依傷害兒童致死罪判刑10年。

▲小女童和鄺男父女情深的畫面已成追憶。（圖／記者吳奕靖攝）

鄺男不服二審判決提起上訴，最高法院認為，二審判決並無違背法令，在前年12月駁回上訴，全案定讞。

全案定讞後，卻又引發案外案，鄧姓女童的父親在律師的陪同下，到高雄地檢署按鈴申告女童母親詐欺，因為進行DNA檢驗後，發現「小孩爸爸不是我」，他認為對方「明知道小孩的親生父親是誰，卻把小孩推給我」，結果讓自己誤認親生，所以有照顧跟撫養義務，每個月付3萬以上，他覺得被人騙了，所以才提告。

檢方偵查時，鄧姓女童的母親表示，當年女童11個月大時，鄺男自己主動認為女童就是他的骨肉，她還勸說要先去驗DNA，但鄺男不肯，拿出自己小時候照片，指女童和自己「一模一樣」，因此她沒有詐欺鄺男，檢察官根據鄺男和鄧姓母女平日的互動及負擔生活費等證據，認為鄧女並無詐欺的犯意，今日偵結給予不起訴處分。