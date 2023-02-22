多一顆鑽戒！　4星座「有人求婚妳就嫁」

▲妳準備好要嫁了嗎？（示意圖／翻攝免費圖庫Pixabay）

記者陳俊宏／綜合報導

手上多一顆鑽戒！塔羅牌老師艾菲爾分享，春暖花開！天秤座、天蠍座、牡羊座、射手座「有人求婚妳就嫁」。

第四名：射手座

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目前木星正在妳的愛情宮鎮守，單身射手想婚的念頭越來越強烈，可在長輩的牽線幫助或相親場合中，認識一個同樣渴求婚姻和穩定愛情的人，只要兩人有共識，下半年一定能如願攜手走向紅毯。

有伴的射手，兩人經過相處磨合，對彼此的習慣、價值觀、家庭背景已足夠了解，上半年妳覺得已隨時準備好步入婚姻，特別在2、4月金星接連進入妳的子女宮、夫妻宮，會做出一個影響自己一生的重大決定，可能是結婚也可能是有孕，更可能是雙喜臨門。

第三名：白羊座

目前大吉星「木星」在妳的命宮加持好運，加上炙熱的太陽，與象徵愛情的金星接連在2、3月中旬入命宮，單身白羊的桃花終於是守得雲開見月明了！在愛情中可望遇上良人，大有機會在上半年閃婚把自己嫁出去。

有伴者則是加緊腳步，妳倆對愛情長跑都沒興趣，一心只希望能快點把彼此定下來，因此在2、3月中旬左右便會拜見雙方家長，取得結婚共識。另一半也很可能在這時向妳求婚，使妳在上半年手上就多了一顆鑽戒。

▼攜手走向紅毯。（示意圖／翻攝免費圖庫Pixabay）

第二名：天蠍座

3月中旬開始，天蠍喜獲金星於「夫妻宮」閃耀，這些日子天蠍感情的主動權是由妳掌握，妳可成功享有戀情及婚姻的甜蜜如意，只要妳開口答應，想獲得長久感情，甚至步入紅毯都不是問題。

尤其在上半年的這些日子，將有一個懂得尊重、包容、體貼妳的人走進生命裡，可能他比較木訥，不會說些好聽的花言巧語哄妳，但他可以永遠陪在妳身邊，守候著妳。如果天蠍近期身邊遇到這樣的一個人，請妳千萬要緊緊抓牢，因為妳也不想與這麼好的他擦肩而過。

第一名：天秤座

目前第一吉星「木星」正在妳的夫妻宮駐守，2/20妳的守護星愛情金星，也會來到妳的夫妻宮給雙重助力，妳真的很想趕快在上半年就把自己定下來，特別是現在時機正好，天秤的愛情運勢飛漲、桃花大紅，可好好發揮魅力，並覓得良緣。

有伴者，最近婚事推動很順利，伴侶也偷偷在準備求婚計畫，建議妳可耐心等待，因為很可能在今年上半年就修成正果。單身者正緣桃花臨門，對方是個腳踏實地、善良又孝順的人，雖然不算是典型白馬王子，卻是那個不離不棄的騎士，他守候妳已久，只等待妳點頭，收穫幸福愛情。

▼妳準備好讓對方戴上鑽戒了嗎？（示意圖／翻攝免費圖庫Unsplash）