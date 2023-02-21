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12星座「對你已經膩了」跡象！天蠍不愛愛＝問題嚴重了

▲分手,情侶。（示意圖／記者許力方攝）

▲和另一半感情越來越生疏？相處過程中就能找到「對你膩了」的蛛絲馬跡。（示意圖／記者許力方攝）

文／亞提米斯

愛情總會走過熱戀期，或是在一段平穩的時期經過之後，很多人會開始覺得身邊的這個情人似乎已經對現在這份感情沒有心了？但又不是那麼確定身邊的人是不是真的對這段感情已經「膩了」，還是只是太忙沒有時間去好好經營感情呢？每個星座的情人對一段感情如果膩了，其實是會有一些徵兆，如果你身邊的星座情人出現了這些徵兆，那你可得要試著努力一下把對方的心給抓回來喔！

★牡羊座：

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牡羊情人如果對一段感情膩了的話，其實還滿容易發現的，他們是非常直接的情人，特別是牡羊男生，如果對一段感情裡頭已經有點膩了，會充分表現出不耐煩的態度，做什麼都讓他們覺得很容易煩悶，鬧脾氣的頻率也增高。

牡羊女生也是不惶多讓的，如果已經嚴重到看到另一半就露出嫌惡或是厭煩的態度或表情，通常這已經不太只是種徵兆，大概已經是很想脫離這段感情的表現了，由於不是怎麼難發現態度上的轉變，因此要拉回他們的心也要盡快喔！

★金牛座：

金牛情人是比較不容易看得出來對一段感情是不是膩了的一群，不過如果你發現你身邊的金牛情人開始越來越計較與你之間的金錢往來，特別像是以前幫你買東西都不會跟你要錢，現在都跟你算得很清楚，那你可就得要當心了。

一般來說，金牛情人都對感情有很強烈的穩定度，他們不怎麼喜歡換情人，也都很希望感情可以長長久久穩定發展下去的，不過也有些金牛座已經對感情膩了，就會用跟另一半把錢算得過分清楚的方式，有點想逼走對方的意味。

★雙子座：

雙子座對一段感情是不是膩了是非常容易看得出來的，特別是當他們的態度丕變，本來很多事都會跟你說，但是現在是抱著電話跟別人說個不停，或是極度明顯的夜不歸營，那麼大概是已經對這段感情很膩了。

如果對感情還沒膩，雙子座是會很努力在感情當中保持熱度，做很多的事情讓愛情是更浪漫的，或是一直有說不完的話；問題是如果雙子座一整個態度冷掉，時間又持續超過幾天，那麼你恐怕要當心雙子情人對這份感情有膩了的嫌疑。

★巨蟹座：

巨蟹情人並不難看出對感情是不是膩了，他們天生就是個很會關心和很會照顧感情上另一半的情人，平常也會對另一半呵護備至，甚至於是讓人覺得有點黏得過火，總之是個穩定但又黏人的靠山類型。

只不過當巨蟹情人不再黏你，對你的生活小事也不見得太關心，或是對你變得不聞不問，以上的狀況發生時，你就得當心注意一下，你的巨蟹情人是不是已經對這份感情有點冷掉了，膩了的巨蟹情人是會有明顯降溫的表現喔！

▲情侶吵架,分手,離婚。（示意圖／取自免費圖庫Pakutaso）

▲當獅子座情人不再溫柔以待，甚至會開始吼你，代表感情已出現危機。（示意圖／取自免費圖庫Pakutaso）

★獅子座：

獅子情人如果對於這份戀情已經開始膩了，最明顯的態度就是開始吼你，也就是態度變得非常兇猛，用吼的跟你說話的機會越來越高，對很多事也明顯沒有耐性，外帶跟朋友一起出去混的時間也拉長，泡夜店機會增高。

越來越喜歡出去玩又不帶你一起出門，這通常也是許多獅子情人對這份感情已經膩了的表現之一，理由當然也會很多，只不過你當然要有所警惕，也要開始想想辦法，畢竟獅子情人開始越玩越超過，是會讓你們的愛情出現危機的！

★處女座：

處女座情人是屬於不太看得出來是不是對一段感情膩了的情人，由於還滿會忍耐的，所以一般表面上都維持在一個跟另一半相處融洽的狀況，但如果你發現你的處女情人開始越來越愛碎唸你，而且越唸越不留情，那恐怕得要小心。

或該說這種碎唸變成是一種抱怨的呈現，你其實可以從處女座情人的語言當中去判斷，對感情沒有膩的時候，碎唸內容通常是提醒、甜蜜的提醒，但如果膩了，往往容易轉成是一種指責和批判，這中間可是有很多你沒看到的心情轉折。

★天秤座：

天秤情人對一段感情如果已經有點膩了，那麼態度會是越來越疏遠、越來越冷靜，當你越來越少跟天秤情人說到話，特別是一周內都沒什麼溝通，都在各忙各的事情，卻沒有什麼相互的關心或是約會，那你就得小心。

對於天秤情人來說，愛情是他們人生當中很重要的一件事，跟另一半維持基本的溝通和親密互動是必要的，雖然不見得是火熱激情，但問題是太過冷淡的表現、甚至於是越來越沒交集，那很容易讓天秤座對這份感情越看越淡。

★水瓶座：

水瓶情人如果對一段感情膩了的話，那麼通常你會發現，會越來越難約到這個情人，或是他們很自然的讓你不容易約到他們，水瓶情人會更常跟朋友一起出外，而不是跟你在一起，只不過平常他們就跟朋友混很兇，你也不怎麼容易察覺。

因此，水瓶情人如果對一份感情膩了，通常也不太容易被觀察出來，他們也是走越來越疏遠的態度，如果你比較敏感，你會發現水瓶情人越來越不把目光放在你身上，而是注意朋友或別的路人，對你的情緒也越來越鬆散不在意，這就是膩了的徵兆。

▲▼ 情侶,夫妻,抓姦,同睡,恩愛（圖／記者劉維榛攝）

▲當天蠍座的另一半不再碰你，就得思考兩人的關係了。（示意圖／記者劉維榛攝）

★天蠍座：

這個通常不太怎麼難發現，天蠍情人如果對於一段感情覺得膩了，那麼最容易發現的指標就是你和天蠍情人間的性行為次數和性生活品質越來越低落，如果已經演變到天蠍情人跟你之間沒有親密行為的話，那就是很嚴重的了。

最簡單的判斷方式是如果你的天蠍情人非常喜歡和你接吻，或是平常黏在一起的時間很長，你卻發現接吻的時間和品質都越來越低，甚至於你的天蠍情人都是隨便帶過，那麼你就得思考一下，是不是這個天蠍情人對這份愛已經膩了。

★射手座：

射手情人對於眼前的愛情如果已經膩了，那麼直接離開的機會還滿高的，射手男比較常出現的可能是身體出軌，大搞一夜情或者是常常出門喝酒狂歡，或是開始去認識新的對象，這是比較容易發現的一些行為。

射手女生倒是比較沒有這麼誇張，但是講話恐怕會很明顯越來越直接、毒辣，講話當中甚至出現一些鄙夷的態度，跟好姐妹混在一起出去玩的時間也越來越長，通常這時你就得小心，這個射手情人對這份感情是膩了。

★摩羯座：

在十二個星座當中，摩羯情人大概是最看不出來是否對這份感情已經膩了的星座，他們天生就是比較冷調的個性，沉穩的性格當中往往帶著一分理性，只是當這份理性太過擴張，連平常手都不太牽時，你就得當心了。

務實的摩羯情人是會安排平常維持一定的約會或是比較規律性的互動，雖然可能是比較無趣了點，但你會感受到摩羯情人維持感情熱度的誠意，但如果某些規律的約會或往來突然中斷，那可能就是摩羯情人對感情膩了的徵兆。

★雙魚座：

通常，雙魚情人如果對這份感情膩了，你是不太容易會發現的，他們是戀愛高手，還是會把現在這段感情保持得很熱絡，但如果你發現雙魚情人開始有神秘簡訊，或是有些不能被你聽到的電話，那麼你就得要小心了！

跟別人搞曖昧是雙魚座對於現在這份感情有點膩了的前兆，因為雙魚座不太能沒有愛情的滋潤，當雙魚情人沒辦法在現在這段感情得到足夠的滋養，就會想要從別人身上得到一些，這也是種警訊，代表你該多在意多捉住你的雙魚情人一些囉！

本文經授權轉自：亞提米斯

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