小琉球防疫「同島一命」反被罰235萬！　21家浮潛業者喊冤

記者黃翊婷／綜合報導

小琉球觀光業者曾為了防疫喊出「同島一命」，並配合暫時關閉風景區不攬客，沒想到21日卻傳出公平會認定小琉球21家浮潛業者協商共同漲價，因而裁罰每家10萬元至15萬元，共計裁處235萬元罰鍰，引發各界關注。

▲小琉球一年四季都很溫暖，更是台灣冬天的浮潛及潛水勝地。（資料照／東琉線聯營處提供）

公平會表示，小琉球因為不受東北季風影響，一年四季都很適合浮潛，2021年5月至8月曾因疫情一度全面停止開放浮潛，直到同年8月24日才重新開放，卻有21家浮潛業者協商共同將浮潛收費標準從每人300元（或350元）調漲至400元。

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公平會接獲檢舉後調查發現，2021年8月18日琉球觀光發展協會與當地浮潛業者召開會議研擬「屏東縣琉球鄉浮潛業者防疫計畫指引」，申請重新開放浮潛業務，彼此透過LINE群組開會相互討論，合意調漲浮潛收費標準，並具名聯合聲明配合疫情防疫工作，將一個教練可以帶10位遊客比例降至只帶5位，並且以降載後及防疫措施成本增加為由，將浮潛體驗價調整為每人400元。

公平會指出，這21家浮潛業者是小琉球浮潛服務市場的主要供應業者，自2021年8月24日重新開放浮潛後隨即調漲價格，並持續透過LINE群組討論維持收費標準，彼此相互監督，確保所有浮潛業者遵行，已構成公平交易法第15條禁止之聯合行為，考量到業者先前因疫情受到影響，最後僅低度裁罰每家10萬元至15萬元，共處235萬元罰鍰；另外，琉球觀光發展協會因為促成這21家浮潛業者故意共同實施聯合行為，也一併裁處15萬元罰鍰。

消息傳開後，掀起不少業者反彈，他們自認絕對不是哄抬價格，當初為了配合防疫，將原本重複使用的氣管咬嘴改為一次性使用，導致營業成本增加，加上當地浮潛收費一直沒有統一標準，才會在疫情趨緩之後著手辦理這件事情，沒想到配合防疫不但沒有獎勵，反而挨罰，實在令他們感到很無奈。