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社會 社會焦點 保障人權

陸官前校長勾搭朋友妻！反罵人夫渣男　他爆瘦15公斤心碎提告

▲。（示意圖與本案無關／取自免費圖庫pixabay）

▲一名陸軍官校前校長與好友老婆發生婚外情，被好友提告求償。（示意圖與本案無關／取自免費圖庫pixabay）

記者翁子皓／台北報導

陸軍官校前校長全子瑞與李男從小情同手足，他卻與李男的老婆廖女發生不倫戀，不時溫馨接送廖女上下班，遭李男質問後，還大罵李男是渣男，而被告上法院。一審法官調查全男與廖女不僅牽手併肩漫步，還公然親密依偎，判2人應連帶賠償15萬元。二審維持原判，全案確定。

全男在2010年間擔任陸官校長，2年後卸任，又歷練軍團副指揮官、花東防衛部指揮官、陸軍司令部參謀長等要職，以中將軍階退役，廖女則在知名律師事務所擔任顧問，年薪約600萬元，李男在同事務所擔任軟體工程師，年薪約100萬元。

李男提告指稱，他2013年起和廖女相戀，2017年底結婚，全男跟他們夫妻是朋友，不料婚後才1年多，他就察覺廖女跟全男互動親暱，2019年間發現2人疑似同居，廖女在住處附近整個身體依偎著全男，且上街散步或同逛賣場，廖女總是勾著全男的手，或是全男搭著廖女的肩，就像夫妻一般。

李男不甘自己的好友竟與老婆發生婚外情，於是向全男質問，卻反被罵「渣男」，因而失眠爆瘦15公斤、身心飽受煎熬，要求2人連帶賠償200萬元。李男並指廖女造謠他家暴，更在公司同事或家人之間，說他「五年來吃我喝我住我」、「精神不正常」等語，害他承受異樣眼光而深感精神痛苦，須長期到醫院求診，據此要求廖女單獨賠償20萬元。

全男和廖女堅稱彼此清白，全男說從沒碰觸廖女的手或身體任何部位，廖女說全男有「紳士風度」，偶爾會在天雨路滑或她有酒意時，勾著她的手走路保護她，但2人絕無同居、性交、單獨同宿、深夜共處一室甚至裸湯共浴等越矩行為。

一審法官調查，李男舉證的照片內容顯示，全男跟廖女互動真的很親暱，廖女當時還沒離婚，一般正常的異性友人，不可能這時就跟廖女手牽手併肩同行，更不可能親密依偎，顯見全、廖2人交往非比尋常，因此判2人應連帶賠償15萬元。至於指控廖女造謠的部分，法官認為廖女並非刻意造謠，加上案情未達須登報回復名譽程度，因此判廖女免賠。

兩造皆不服上訴，二審法官調查後，仍認為全男與廖女確實有逾越男女交往分際，維持原判，而李男指控廖女侵害名譽的部分，法官仍然認為廖女並未侵害名譽，判廖女免賠，全案確定。

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