快訊／淡水車道變「黃河」！4騎士慘摔濺血　闖禍砂石車慘了

▲▼ 砂石車溢出廢土造成4騎士慘摔 。（圖／記者戴上容翻攝）

記者戴上容／新北報導

一輛載運廢土的砂石車，今天下午5時許行經淡水區民權路時，車斗後方淤泥掉落在車道，導致淡水主幹道瞬間成「黃河」，並造成4名騎士滑倒、四肢多處擦傷；淡水警方獲報，派出大批員警到場處理，同時調閱監視器鎖定涉案車輛，通知滲漏砂石車的莊姓肇事說明後，後續將依公共危險罪函送。

據了解，莊姓駕駛今天下午5時許，駕駛載運廢土的砂石車，行經淡水區民權路與民權一街口，他未注意車斗淤泥掉落車道，導致整條淡水主幹道瞬間成「黃河」，行經車輛都慘遭波及，怨聲載道。

整起事件更釀成受傷，後方20歲林姓女騎士、23歲蘇姓男騎士、30歲侯姓騎士及21歲黃姓騎士都因為黃泥巴，因此滑倒受傷，4人四肢多處擦傷。

淡水警分局表示，獲報後派10名警力到場處理，疏導交通，協助傷者送醫，經調閱監視器鎖定涉案車輛，通知滲漏砂石車的莊姓肇事駕駛到案說明，整起事間耗時1個多小時才恢復交通。

警方表示，後續將依道路交通管理處罰條例第30條第1項第2款「所載貨物滲漏、飛散、脫落、掉落或氣味惡臭」及第3項「前二項情形，因而致人受傷者，吊扣其駕駛執照一年」製單舉發，另莊姓肇事駕駛製作筆錄將依刑法185條公共危險罪（妨害公眾往來）函送士林地檢署偵辦。