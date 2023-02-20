火氣大長痔瘡！白目女友「1舉動」讓他腳軟噴髒話　一票卻笑翻

▲原PO長痔瘡，已經痛了3天。（示意圖／記者李佳蓉攝）

記者曾筠淇／綜合報導

一名男網友發文表示，他這幾天長了痔瘡，屁股已經很痛，不料女友卻很白目，趁他彎腰的時候，「往我疼痛的屁屁重創下去」，讓他當場腳軟，且痔瘡出血。只是貼文曝光後，卻讓大票網友笑翻了。

這名網友在臉書粉專「靠北女友2.0」上發文表示，他這幾天因為火氣大而長了痔瘡，已經痛了3天，怎料女友得知後，卻露出「猥瑣」的表情邪笑，後來更趁他彎腰撿東西的時候，「一掌黯然銷魂掌，往我疼痛的屁屁重創下去」。

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原PO當下痛得腳軟蹲地，嘴巴狂噴髒話，結果女友還一臉欠揍的表情，問他要不要買「夜用加長型」（應指衛生棉）。對此，他也傻眼直呼，痔瘡出血，「真的是有夠X！」

貼文曝光後，一票網友全被逗樂，「生活情趣嘛」、「欸欸欸欸！我覺得我跟你女友都是同一型的欸」、「是真愛！早點娶了吧」、「你平常是多欺負你女友啊！不過小心感染喔」、「對不起，但是真的很好笑」、「看來平常你沒少欺負女友」、「為何沒用千年殺」。

不過也有網友認為，「你女友這樣子真的很過分，沒安慰就算了，還打你屁屁，真不應該，沒事嗎？出血要去看醫生喔～不然就去藥局買止血的藥來吃」。