　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

火氣大長痔瘡！白目女友「1舉動」讓他腳軟噴髒話　一票卻笑翻

▲上廁所其實在深蹲示意圖。（圖／記者李佳蓉攝） 

▲原PO長痔瘡，已經痛了3天。（示意圖／記者李佳蓉攝）

記者曾筠淇／綜合報導

一名男網友發文表示，他這幾天長了痔瘡，屁股已經很痛，不料女友卻很白目，趁他彎腰的時候，「往我疼痛的屁屁重創下去」，讓他當場腳軟，且痔瘡出血。只是貼文曝光後，卻讓大票網友笑翻了。

這名網友在臉書粉專「靠北女友2.0」上發文表示，他這幾天因為火氣大而長了痔瘡，已經痛了3天，怎料女友得知後，卻露出「猥瑣」的表情邪笑，後來更趁他彎腰撿東西的時候，「一掌黯然銷魂掌，往我疼痛的屁屁重創下去」。

[廣告]請繼續往下閱讀...

原PO當下痛得腳軟蹲地，嘴巴狂噴髒話，結果女友還一臉欠揍的表情，問他要不要買「夜用加長型」（應指衛生棉）。對此，他也傻眼直呼，痔瘡出血，「真的是有夠X！」

貼文曝光後，一票網友全被逗樂，「生活情趣嘛」、「欸欸欸欸！我覺得我跟你女友都是同一型的欸」、「是真愛！早點娶了吧」、「你平常是多欺負你女友啊！不過小心感染喔」、「對不起，但是真的很好笑」、「看來平常你沒少欺負女友」、「為何沒用千年殺」。

不過也有網友認為，「你女友這樣子真的很過分，沒安慰就算了，還打你屁屁，真不應該，沒事嗎？出血要去看醫生喔～不然就去藥局買止血的藥來吃」。

 ►衛生紙150抽「一包不用13元」　整年份一次買齊！

ET快訊
快訊／雲豹拚上訴確定被否決　T1會長錢薇娟親上火線說明
快訊／20多歲醉女賠慘！堤頂大道連撞賓利、野馬　酒醒要哭了
恐怖畫面曝！國道回堵聯結車0剎車　「連撞6車」釀1死3傷
快訊／國手被迫回國訓卻斷肌腱　體育署回應了
「進喔！進喔！」白沙屯媽祖回宮　9天8夜進香圓滿完成
蔣淯安現身道歉！　「希望事件就此平息」
惡煞當街撞車擄人　太陽聯盟多人被捕！主嫌僅23歲
張國煒單日身價暴漲200億！　星宇今創航空股3大紀錄

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

「賣最好的性愛矽膠娃娃」曝　女律師震驚！黑暗內幕嚇壞全場

週末假日療癒小確幸　網推10大熱門手作課一次看

火氣大長痔瘡！白目女友「1舉動」讓他腳軟噴髒話　一票卻笑翻

「進喔！進喔！」拱天宮媽祖回宮　9天8夜進香圓滿完成

林來瘋時期有多強？　球迷曝「林書豪1數據」超猛：贏很多NBA球員

台鐵徵餐旅服務所自僱員　負責播音、售貨、巡車「月薪30K起跳」

雞蛋缺貨有夠慘！這老闆加碼拚了　40年首次改賣「鴨蛋蚵仔煎」

注意！室內口罩令鬆綁　搭機捷仍要戴口罩

ChatGPT代筆寫報告「衝擊大學考招」　招聯會：加強第二階段審查

媽祖慈悲看到了！跛腳阿伯「走一步痛一次」　鑾轎為他急轉90度

2男用破台語到得來速點餐　勁辣→緊繃辣...店員超淡定

陳零九宣布分手10年女友呼呼　她曾夢想「穿漂亮婚紗」

「全宇宙的朋友，我們是蘇打綠」　等了三年...青峰唱到哭

「勇腳伯」跟不上進香隊伍 跛走夜路...大貨車暖隨行

高雄工人被吊車壓死！　一手撐不住「整車鷹架」

《BOYS PLANET》陳冠叡被讚：最大黑馬！　「舞蹈過目不忘」飆唱《Kill This Love》

18輛吊車百萬鞭炮迎媽祖　香燈腳人龍擠爆台1線！

徐智慧.李尚禹偷情遭抓包　正宮呼巴掌狂譙：發情的蟑螂

高手傳授夾餅乾秘訣！　先立後捏20元保證出貨

京都街頭成「溜冰賽場」　遊客下坡滑到崩潰！

「賣最好的性愛矽膠娃娃」曝　女律師震驚！黑暗內幕嚇壞全場

週末假日療癒小確幸　網推10大熱門手作課一次看

火氣大長痔瘡！白目女友「1舉動」讓他腳軟噴髒話　一票卻笑翻

「進喔！進喔！」拱天宮媽祖回宮　9天8夜進香圓滿完成

林來瘋時期有多強？　球迷曝「林書豪1數據」超猛：贏很多NBA球員

台鐵徵餐旅服務所自僱員　負責播音、售貨、巡車「月薪30K起跳」

雞蛋缺貨有夠慘！這老闆加碼拚了　40年首次改賣「鴨蛋蚵仔煎」

注意！室內口罩令鬆綁　搭機捷仍要戴口罩

ChatGPT代筆寫報告「衝擊大學考招」　招聯會：加強第二階段審查

媽祖慈悲看到了！跛腳阿伯「走一步痛一次」　鑾轎為他急轉90度

嘉義縣交通違規熱門檢舉項目　「未依規定使用方向燈」居榜首

只有在地人知道！宜蘭無名戲水秘境享受與世隔絕、地圖上也找不到

228連假到六福村！踏上「紅鼻子馬戲」奇幻旅程　沉浸嘉年華氛圍

嘉義市交通熱區科技執法　「快車道右轉」違規最常見

線上舞蹈課學到一半「邊境突然躺平睡覺」　媽傻：老師還在上課欸

「賣最好的性愛矽膠娃娃」曝　女律師震驚！黑暗內幕嚇壞全場

請辭北市府發言人職務　羅旺哲：真的是因為身體出狀況

快訊／雲豹拚上訴確定被否決　T1會長錢薇娟現身親說明

2月大男嬰哭鬧被父親猛搖　母買完尿布回家爆哭：用不到了

吳欣岱痛批夏立言「政治掮客」　曝有民眾怒問：難道無法可管？

高爾夫妹想上車辣度破表 鄉民晃暈：怎麼都看不完

生活熱門新聞

全聯1夯品588元「降到199元」！人妻狂搬9箱

三寶突開車門　下一秒對折尷尬了

土地公的請求！白沙屯媽祖知道了　1分鐘完成

他搭捷運嘆「台人愈來愈像大陸人」！原因遭轟爆

T1衝突「前23秒」就埋導火線！球迷點名1人輸不起

「雨水」來了！6生肖6星座運勢最強

下波冷空氣更強　228連假天氣曝

即／鄭明典：嚴重境外移入空污來了

口罩解封卻不脫！妹子「16字原因」超真實

到小北買套套！妹子找到暈「菜鳥店員暖救援」　結局卻尷尬

白沙屯媽祖慈悲1舉動　她大叫痛哭

妥瑞症高中生「座位被丟垃圾」遭霸凌！師冷回1句

跛腳阿伯「走一步痛一次」　媽祖為他急轉90度

急冷3天！「下探11度」　下波強冷空氣擾228連假「連2天濕又冷」

更多熱門

相關新聞

國三弟「內褲爆血跡」！醫點名3關鍵習慣

國三弟「內褲爆血跡」！醫點名3關鍵習慣

在大眾的認知中，腸胃科似乎是個長輩專有的疾病。不過，醫師提醒，其實有很多到門診求診的個案不少是「青少年」或孩童，且有些國高中生甚至因為「爆血」就醫。對此，醫師說明，年輕人之所以容易得痔瘡，有3個生活習慣是關鍵，包括久坐、纖維攝取不足；另外，即便新陳代謝快，飲水不足也可能會導致痔瘡生成。

上廁所愛滑手機？醫驚80%病人都是　「恐怖7下場」曝光

上廁所愛滑手機？醫驚80%病人都是　「恐怖7下場」曝光

每35分鐘1人大腸癌！醫曝「這情況」是嚴重警示

每35分鐘1人大腸癌！醫曝「這情況」是嚴重警示

久蹲馬桶「恐得痔瘡」最佳如廁時間曝

久蹲馬桶「恐得痔瘡」最佳如廁時間曝

衰男勇救輕生女還陪墮胎　竟被對方媽當渣男逼婚

衰男勇救輕生女還陪墮胎　竟被對方媽當渣男逼婚

關鍵字：

痔瘡靠北女友2.0

讀者迴響

熱門新聞

全聯1夯品588元「降到199元」！人妻狂搬9箱

三寶突開車門　下一秒對折尷尬了

土地公的請求！白沙屯媽祖知道了　1分鐘完成

隋棠豪宅前住戶「是蔡依林堂妹」！　三鐵正妹美照曝

揪同名同姓到貳樓用餐全桌5折

他搭捷運嘆「台人愈來愈像大陸人」！原因遭轟爆

恐怖影片曝！　遊客瀑布沖涼被土石流砸死

T1衝突「前23秒」就埋導火線！球迷點名1人輸不起

2月21日到公司先裝水！大吉4小時準備88元

「雨水」來了！6生肖6星座運勢最強

襪子要分開洗？他洗衣1舉被狂唸　過來人曝後果

「廣播天后」陳麗秋病逝！女兒心痛：我做不到節哀

北市最大嫌惡設施拆除　時間點曝光

曹佑寧遊日照「粉專悄放女生背影」！

快訊／胖艾美閃婚10個月女友❤

更多

最夯影音

更多
2男用破台語到得來速點餐　勁辣→緊繃辣...店員超淡定

2男用破台語到得來速點餐　勁辣→緊繃辣...店員超淡定
陳零九宣布分手10年女友呼呼　她曾夢想「穿漂亮婚紗」

陳零九宣布分手10年女友呼呼　她曾夢想「穿漂亮婚紗」

「全宇宙的朋友，我們是蘇打綠」　等了三年...青峰唱到哭

「全宇宙的朋友，我們是蘇打綠」　等了三年...青峰唱到哭

「勇腳伯」跟不上進香隊伍 跛走夜路...大貨車暖隨行

「勇腳伯」跟不上進香隊伍 跛走夜路...大貨車暖隨行

高雄工人被吊車壓死！　一手撐不住「整車鷹架」

高雄工人被吊車壓死！　一手撐不住「整車鷹架」

熱門快報

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

2023兔潮來襲添好運

2023兔潮來襲添好運

爽過2023兔年全攻略，無論開運招財、走春旅遊，新年好康等大小事，一手掌握不漏接！

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

專家帶看重點整理，全台房巿筆記起來，獵房行動掌握房巿風向，趨勢中擬定購屋大事。

【寵物】寵愛毛情人送好禮

【寵物】寵愛毛情人送好禮

寵物王國2/8-2/28全館滿$3000送寵物保健品，滿$999送肉泥

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面