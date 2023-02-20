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立委提名「大局條款」卡新生代議員？　朱立倫怒：謠言想影響選舉

▲傳國民黨擬通過「大局條款」，2024立委提名將以現任立委優先，朱立倫今受訪則駁斥，謠言止於智者，無謂放話、製造謠言並沒有必要。（圖／國民黨提供）

▲傳國民黨擬通過「大局條款」，2024立委提名將以現任立委優先，朱立倫今受訪則駁斥，謠言止於智者。（圖／國民黨提供）

記者鄭佩玟／台北報導

國民黨主席朱立倫今（20）日前往金門關心小三通，在機場被問到昨天黨內傳出立委提名辦法擬納入「大局條款」，朱對此表示「謠言止於智者」；無謂的放話，都沒有必要；放出各種謠言、意圖影響黨內選舉，這都是不應該的，大家應該團結一致、共同勝選。

國民黨立委提名所衍生的「世代交替」越演越烈，昨天媒體傳出提名辦法擬納入「大局條款」，旋即遭黨中央駁斥。朱立倫今天接受媒體訪問時再次被問到此事，他表示「謠言止於智者」，對於這些無謂的放話，製造黨內的困擾，都沒有必要。

朱立倫重申，國民黨會在3月4日南投立委補選之後，才會討論相關議題，目前放出各種謠言、意圖影響黨內選舉，這都是不應該的，大家應該團結一致、共同勝選。

此外，有媒體報導郭台銘、侯友宜的總統民調都輸給賴清德，朱立倫對此答覆，各種的民調都做為參考，國民黨會一步一腳印、腳踏實地，不受到各種干擾因素影響。他表示，今天來到金門主要是關心小三通，這對民眾非常重要，而目前小三通只在金門開放，國民黨希望未來進一步開放。

朱立倫也說，副主席夏立言本次訪陸，除了關心小三通之外，也希望增加開放航點、小三通規模擴大，呼籲陸委會及相關政府單位，儘速就此議題與對岸進行磋商。

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