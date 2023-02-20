快訊／龍舟天菜墜坑死因曝！初判沉水中5hrs　未及時發現慘溺斃

記者楊熾興／桃園報導

龍舟國手陳俞安騎車墜落14公尺深坑致死案，桃園地檢署檢方今率法醫在中壢殯儀館進行解剖。據了解，死者頸部有外傷、右腿有骨折現象，其他身體各處則無明顯傷痕，初步認為並無外力介入，研判應為溺斃身亡，至於死因將交由法醫研究所調查報告出爐後確認真正死因。家屬認為工地安全維護有明顯疏失，希望檢警調查出真相，以還給家屬一個公道。

▲龍舟天菜陳俞安連人帶車衝入深坑，消防人員進入將他吊出。（圖／桃園市政府消防局提供）

▲事發當時天色昏暗，陳俞安直到5小時後才被發現墜入坑中 。（圖／民眾提供）

「龍舟天菜」陳俞安在16日清晨5時許騎車墜入桃園市國際路二段、文中路口時，不慎連人帶車撞開下水道工程護欄和圍欄，摔入直徑3公尺、深達14公尺的施工坑洞內，直到5個小時後才被發現，緊急救起後，陳俞安已無呼吸心跳，送醫搶救仍宣告不治。他的離世讓親友感到傷心和不捨。

▲並將陳俞安緊急送醫。（圖／桃園市政府消防局提供）



為釐清陳俞安的死因，桃園地檢署檢察官劉育瑄今天上午率法醫在中壢殯儀館進行解剖，據了解，死者頸部有外傷、右腿有骨折現象，其他身體各處則無明顯傷痕，初步認為並無外力介入，研判應為掉入水坑中溺斃身亡，但詳細死因目前將交由法醫研究所調查報告出爐後才能確認。家屬認為工地安全維護希望有明顯疏失，希望檢警調查出真相，以還給家屬一個公道。

▲▼靈堂前擺放陳俞安獲得亞運金牌及他最喜愛的吉祥物「阿桃與園哥」娃娃。（圖／記者沈繼昌攝）





▲▼事故現場事後已加強圍籬防護。（圖／記者邱中岳攝）