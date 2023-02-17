「龍舟天菜」慘死！家人控訴3疏失　水務局：3層安全設施全正常運作

▲桃園市桃園區國際路二段、文中路口處施工，昨天清晨發生「龍舟天菜」陳俞安誤闖摔落14米深坑洞意外，現場監視畫面有安全燈亮著。（圖／熱心人士提供）

記者沈繼昌／桃園報導

曾代表台灣參加亞運榮獲2金1銀「龍舟天菜」陳俞安，昨（16）日清晨騎車經過桃園區國際路二段、文中路口，衝破三層圍籬墜入14米深施工立坑中，5小時後才被消防人員救起，送醫急救仍不治。陳俞安父母今天出面質疑工地安全防護不足，市府水務局回應，工地安全維護機制，包括警示燈、爆閃燈、箱形警示標語及安全圍籬等皆正常運作，相關監視畫面已交由市警局交通大隊與檢方查看，後續需要協助調查或行政支援，水務局會全力配合。

▲桃園市桃園區國際路二段、文中路口處施工，昨天清晨發生「龍舟天菜」陳俞安誤闖摔落14米深坑洞意外，消防局救護人員現場救援。（圖／記者沈繼昌翻攝）

「龍舟天菜」陳俞安父母今天上午在中壢大愛殯儀館參與檢警相驗仍提出質疑，陳媽媽認為，根據警方提供事發監視器畫面，家屬提出3項疑問，包括認為施工現場警示燈光非常不足，當時天色未亮，工地正面根本是全暗，只在旁邊右側有一盞小紅燈，第二是工地坑洞這麼深、這麼寬的大洞，竟然沒加蓋？第三是工地周圍防護柵欄完全沒做固定，重大工程安全防護竟然有此疏失。

▲桃園市桃園區國際路二段、文中路口處施工，昨天清晨發生「龍舟天菜」陳俞安誤闖摔落14米深坑洞意外，工地現場已在坑洞上加上防護網宇等安全維護。（圖／記者邱中岳攝）

市府水務局今天回應，針對這起不幸墜落污水下水道施工水井意外，水務局感到非常遺憾與不捨，根據目前掌握警方監視器畫面，該工地安全維護機制，包括警示燈、爆閃燈、箱形警示標語與安全圍籬等皆正常運作，相關畫面已交由市警局交通大隊，並提供檢察官與家屬查看，後續若有任何需要協助調查或行政支援的地方，水務局也會全力配合。

此外，針對外界質疑是否有作日常巡檢稽查工作，水務局強調，施工區域每週至少巡檢一次與夜間稽查，民間機構每天收工前會做確認及回報作業。