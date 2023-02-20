每人176元！　北京市宣布發錢「補貼低收入戶」

▲物價上漲北京市補貼低收入戶、單月不到180元。（圖／CFP）

記者鄭思楠／綜合報導

北京市1月食品價格因年漲6.6%啟動價格補貼機制，19日宣布對逾30萬困難民眾每人發補貼40元人民幣（約新台幣176元）。網友看後熱議稱，40元（人民幣，下同）不足以應付物價上漲。

據《新華社》報導，北京市發改委宣布，為更好保障困難群眾基本生活，北京市嚴格落實社會救助和保障標準與物價上漲掛鉤聯動機制，近日向全市城鄉低保等10類人群共30餘萬名困難群眾發放2023年1月價格臨時補貼，補貼標準為每人40元，預計2月底前發放到位。

根據北京市「社會救助和保障標準與物價上漲掛鉤聯動機制」，消費者物價指數（CPI）單月年漲幅達到3.0%，或食品價格單月年漲幅達到6%，滿足任一條件即啟動價格補貼聯動機制。

今年1月，北京市食品價格年漲幅為6.6%，達到價格補貼聯動機制啟動條件。價格臨時補貼具體標準按月測算，經測算後，本次符合條件的人每人可得40元。

網友看後一面倒怒轟，「打發狗呢？別侮辱人好嗎？」、「40……，夠去領的路費錢麼」、「說真的這樣的補貼還不如不發，對政府來說總額應該也不算是個小數字，對百姓來說再怎麼地也不至於差這40塊錢，到頭來花了錢還要被罵」。