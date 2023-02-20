情人節愛的電火球！來自外星的隕石擊中自家陽台　義大利兄弟嚇傻

▲義大利南部古城馬泰拉以「石窟民居」聞名。（圖／達志影像／newscom）

記者羅翊宬／綜合報導

位於義大利南部的古城馬泰拉（Matera），是全世界最為古老的城市之一，該座城鎮早從舊石器時代起就有人類聚居，其更以石灰岩雕刻的「石窟民居」（Sassi di Matera）聞名於世。不過今年的情人節，有一顆來自外星的隕石，擊中馬泰拉郊區某戶民宅的陽台，形成另類的浪漫奇異景象。

根據英媒《衛報》，義大利南部的風景素來如詩如畫，尤其是被稱為「石頭之城」的馬泰拉更是別有一番風味，一顆來自外太空的隕石在今年2月14日情人節這天，以時速200英里（約時速321公里）飛越普利亞（Puglia）、巴西利卡塔（Basilicata）地區的上空，因此又被戲稱為「情人節的電火球」（Valentine’s fireball）。

該顆隕石最後被發現墜落在吉安弗蘭可和皮諾洛斯格諾爾兄弟（brothers Gianfranco and Pino Losignore）與他們父母家的陽台上。

其實，兄弟倆在一開始並沒有發現到隕石墜落，直到經過3天後他們在檢查房子太陽能電池板時，才意識到一塊損壞的電池板與磁磚，同時還有散落在陽台上的灰色碎片。

吉安弗蘭可透露，「事發當時我雖然不在家，但我母親正在地下室，她曾聽到一聲巨響。儘管她感到非常擔心，但那天風很大，所以她以為那可能是樹枝，我們從未想過擊中我們家陽台的竟然是一塊隕石。」

▲一顆隕石擊落在義大利古城馬泰拉郊區某戶民宅的陽台，隕石組成結構乾淨。（圖／翻攝自polishnews）

報導指出，義大利天文物理研究所在其開展的一個研究項目「稜鏡」（Prisma），透過其監控攝影鏡頭觀測到了這顆隕石的存在，使得專家們能夠追蹤隕石可能墜落的位置，至目前為止已經蒐集超過7公克的隕石碎片，預計將會拿來做研究，接著在博物館展出。

稜鏡計畫的代表法爾柯（Carmelo Falco）旋即動身前往義大利馬泰拉，他表示雖然隕石撞擊地球的情況並不罕見，但馬泰拉事件的罕見之處在於，隕石因為降落到乾淨的表面上，因此並未受到汙染，且隕石墜落之處剛好讓專家們更容易回收隕石碎片。

法爾科表示，「我們必須分析隕石的殘骸，但這顆隕石的獨特之處在於，它被發現時的景象。這種材料的隕石很軟，就像沙子一樣非常純淨，因為它沒有接觸過土壤和水，幾乎就像我們直接從太空採集到的一樣。」

這顆隕石將被以吉安弗蘭可、皮諾兄弟倆的名字來命名。馬泰拉市長貝納迪（Domenico Bennardi）表示，隕石的發現在居民之間引起極大的熱情與討論。據悉，此次是近年來義大利第2次發生的隕石墜落事件，上一次是2020年1月在艾米利亞-羅馬涅大區（Emilia-Romagna）的古城摩德納（Modena）所發現。