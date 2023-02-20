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iPhone踢鐵板！中國、日本銷售罕見逆風　匯率是幫兇

▲蘋果手機iPhone 14 pro開賣。（圖／記者林敬旻攝）

▲iPhone 14在日本銷售下滑。（圖／記者林敬旻攝）

記者廖婕妤／台北報導

全球經濟情勢轉變，蘋果iPhone手機在中國、日本銷售步調也跟著出現重大變化。中國iPhone 14系列出現大規模降價，日本則受到匯率影響，iPhone手機出貨量銳減。

包括《TechWeb》、《騰訊新聞》等多家媒體皆披露，中國的蘋果授權經銷商表示，iPhone 14 Pro系列降價600元人民幣，iPhone 14 Plus系列降價800元人民幣。此外，在網路上也出現大規模促銷活動，買iPhone 14 Pro系列新機有800元的促銷券，降幅10%。

不過，中國的蘋果官方客服則回應，對於線上線下部分經銷商門市降價等行為，經銷商價格調整屬於第三方自主行為，官方無法控制，但是蘋果官方零售店線上線下並未收到調價通知。

日本蘋果情報網站iPhone Maina 18日報導，日本ICT市場調查諮詢機構MM總研（MM Research Institute）公布調查報告指出，2022年日本智慧手機出貨量年減6.1%至3,167萬支，佔整體手機出貨量比重達93.9%、比重創新高；功能手機出貨量年減26.5%至205.7萬支、年出貨量創下歷史新低紀錄。

不過2022年蘋果iPhone於日本市場的出貨量達1,544.6萬支，雖以高達近5成（48.8%）的市佔率持續穩居龍頭位置，出貨量較2021年萎縮8.1%，MM觀察，iPhone在日出貨量萎縮的原因主要有3，第1是日圓走貶帶動iPhone售價走揚；第2是電信商砍價促銷動作趨緩影響消費者購買意願；第3為疫情引發供應鏈出貨與庫存調節等問題。

去年第4季iPhone 14系列產品開賣，以當時匯價與蘋果公佈iPhone 14系列機種換算，iPhone 14 128GB日本售價為11萬9,800日圓、是全球最便宜，第二便宜為中國12萬2,429日圓、第三便宜為香港12萬5,436日圓、第四便宜為台灣12萬6,818日圓、第五為美國12萬8,939日圓。日本以外市場的iPhone 14平均售價為14萬8,182日圓、比日本售價高出約2萬8,400日圓，而售價最高的土耳其23萬8,454日圓是日本的2倍水準。

然而，日圓同一時期匯價衝到1美元可換到145日圓的行情，創32年來最低，日本人的購買力因此大幅降低。

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