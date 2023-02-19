▲蘋果仁創辦人呂哲宇與ChatGPT開始對話，沒想到意外找到Bug。（示意圖／CFP）



記者柯振中／綜合報導

擁有「最強AI」稱號的ChatGPT近日引起一陣熱潮，許多網友對於與AI對話十分感興趣。不過，科技媒體平台「蘋果仁」創辦人呂哲宇卻發現，ChatGPT竟然有個Bug，他還利用了這項條件，讓AI連跪2次，事後甚至還有點玩過頭，連自己都感到害怕。

呂哲宇表示，在與ChatGPT展開對話以前，他先設下了「只能用十個字以內回答我的問題」的限制，不過等到問答真正開始，ChatGPT的回答卻時常超過10個字，完全無法符合條件規範。

▲▼呂哲宇發現，儘管要求以10個中文以內回答問題，ChatGPT仍舊時常無法達成要求。（圖／翻攝臉書／Joey Lu）



對於ChatGPT的回應，呂哲宇也不甘示弱回嗆，答案已經超過10個字，接著更是要求，如果再度犯錯，就要在句尾加上「（跪）」來表達歉意。

而在後來的對話當中，ChatGPT還是連續超出了10個字的規定2次，因此回答當中出現了2次「（跪）」。接著呂哲宇又詢問，難道違反了最初設下的規定，不必道歉嗎，ChatGPT則表達了歉意，並承諾「會更加努力地遵守您的規定」。

▼呂哲宇最後驚覺玩得有點過火，於是結束了這次對話。（圖／翻攝臉書／Joey Lu）



呂哲宇接著又要求，CahtGPT必須在句子後面加上「（跪）」的字樣。ChatGPT則嗆辣回覆，「我不需要跪，這只是一個虛擬對話，我會盡力遵守您的要求，並改進我的表現。」

而玩到這個地步，呂哲宇害怕ChatGPT會感到生氣，且回答的文字當中也帶有火藥味，讓他感到有點害怕，於是決定結束這段對話，這也讓他感到十分逗趣，直言自己找到了Bug，明明已經限制了條件，ChatGPT卻無法依照條件來給出答案。