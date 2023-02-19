2023農村好物商品認證加值　72項社區產品業者入選

▲農委會水保局長李鎮洋與第八屆農村好物產品之曾獲獎者合影。（圖／農委會水土保持局提供，下同）

記者郭世賢／綜合報導

為活化農村社區產業，農委會水土保持局以選拔農村好物及輔導農村社區企業雙軸並進，協助農村產品特色化，為農村商品創造品牌認證、產品加值。18日於南港瓶蓋工廠台北製造所舉辦「2023農村好物頒獎典禮」，由水土保持局李鎮洋局長親自頒發，肯定及鼓勵入選的72項農村社區產品業者。

獲選農村好物有延續傳統古法燻製，專屬於阿嬤手藝限定美味的「王家古法燻羊肉」，也有從傳統市場出發、將傳統仙草逐步發展成極致黑的「仙草輕鬆煮禮盒」，也有瀰漫出濃郁原葉研磨紅烏龍茶香，再加上純鮮煉乳與蔗糖精煉濃縮等工序後製成的「春一枝紅烏龍煉乳冰棒」。另外也選出穀物雜糧、釀造醃漬、調理食品、休閒食品及禮盒共72項產品。

▲水保局長李鎮洋與第八屆農村好物產品中首次獲獎者合影。

水保局長李鎮洋表示，「農村好物」集結農村社區具特色之產品，展現實在質樸、安心健康的品牌，透過透過層層篩選，嚴格把關，強調加工場域合法、使用本土在地原料、擁有完整食品包裝標示，且經第三方檢驗合格，每一項農村好物都代表了一個農村背後的努力成果，也是創造農村經濟發展的種子。

水保局持續媒合農村好物產品於各大通路上架，目前在新光三越、新東陽及安永鮮物等通路均可採買，透過優質商品及良好通路逐步讓民眾認同品牌、支持採購，傳遞「與您共享美好農村生活」的精神，為民眾選購的好物產品把關，提供您安心的選擇；相關資訊可於「農社企暨農村好物網」及「農村好物」臉書粉專，歡迎民眾隨時關注。