「室內戴口罩」明鬆綁！羅一鈞：疫情可能會有些波動

▲校園和托育中心預計在3/6解禁室內戴口罩。（圖／記者楊惠琪攝）

記者趙于婷／台北報導

新冠肺炎疫情趨緩，明天是室內口罩正式放寬上路，不過由於接下來有228連假，加上口罩放寬，中央流行疫情指揮中心發言人羅一鈞表示，之後疫情可能會有一點波動。至於原訂校園3/6鬆綁戴口罩，要觀察連假效益和室內口罩放寬後的情況，才能確定是否如期在3/6實施。

指揮中心今公布國內新增15,877例COVID-19確定病例，分別為15,747例本土個案及130例境外移入；另確診個案中新增68例死亡，死亡個其中1例為境外移入個案。發言人羅一鈞表示，今日新增的病例數較上週日（16,902）少1,155例，減少約6.8%。

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針對疫情走向，羅一鈞表示，之前的疫情都在單日新增1萬例左右，降幅就會開始趨緩，近期還有燈會、開學，可能會影響疫情狀況，而且明天是口罩放寬上路，不排除會導致疫情波動，所以這段時間還是要觀察疫情變化，看看228連假效應和室內口罩放寬後的情況。

指揮中心自2020年12月1日宣布秋冬專案，要求室內八大類場所戴口罩，經歷8百多天，明天是室內口罩第一階段解封。不過指揮中心也表列「醫療機構、醫事機構、老人福利機構、長照機構、榮譽國民之家、兒童及少年服務機構、身障服務機構、公共運輸及特定運具」仍須戴口罩之外，其餘室內場所由民眾自主決定是否戴口罩。

另外，包括車廂、船舶、航空器和場站之外，在救護車和復康巴士上也須戴口罩，但在規定戴口罩場所，如需飲食、拍照則可拿下。

校園方面包含各級學校、幼兒園、課照中心、補習班、托嬰中心等，則依教育部及衛福部規劃，開學後先加强相關防疫措施，如疫情穩定，自3月6日依指揮中心通案性規定，實施校園及托育場所室內脫口罩。