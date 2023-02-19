24歲消防員無照「開救護車20次」！酒駕被吊銷駕照不敢跟長官說

▲日本一名消防員因酒駕被吊銷駕照，但卻不敢通報主管，因此多次在值勤時無照駕駛救護車。（示意圖／PAKUTASO）



記者王佩翊／編譯

日本熊本市一名消防員2022年底因為酒駕被吊銷駕照，但他卻沒有主動向長官報告，並瞞著消防署與同事繼續出勤。此後，他甚至駕駛了救護車20次，同時移送11名病患至醫院。直到2月9日他被依無照駕駛逮捕後，這起事件才曝了光。對此，他本人則供稱，是因為新冠疫情導致人力不足，他才會隱瞞無照事實。

根據《每日新聞》報導，熊本市消防局17日召開記者會表示，隸屬北消防署警防課的24歲消防員大村真廣2022年12月因酒駕被檢舉違反道路交通法，因此在2023年1月遭吊銷駕照。然而事後他卻未將此事通報給消防署長官，蓄意隱瞞。

被吊銷駕照後，他仍持續值勤，並以無照狀態駕駛救護車20次，一共移送11名病患至醫院。而他2月9日再度在自家門口駕駛自己的車，警方發現後當場依現行犯將其逮捕，而經調查後才發現他的消防員身分與無照駕駛救護車的惡行。

對此，熊本市消防局總務部長平井司朗在記者會上道歉稱，「因為此次事件讓市民對消防人員產生不快與不信任，背棄各位的期待，深感抱歉。」而熊本市消防局也在記者會宣布，已對該名違規消防員祭出免職處分。

據悉，大村真廣被逮後向警方聲稱，「因為吊銷駕照太過嚴重，因此不敢向長官報告。再加上因為疫情導致消防人員人手不足，因此只能靠繼續無照駕駛來隱瞞事實。」