「幾歲開始接觸色情片？」爆乳田慎節喊做1事　粉絲挺：議員做事了

▲顏色不分藍綠支持性專區顏色田慎節。（圖／翻攝自Facebook／Molly 翎熹）

記者朱祖儀／綜合報導

實況主「Molly 翎熹」改名「顏色不分藍綠支持性專區顏色田慎節」，順利選上嘉義市議員，經常在社群平台關心社會議題。今（19）日她就發文問「你是幾歲開始接觸的色情片的呢？」指出很多台灣人在國中小就已經接觸色情資訊，但學校教育都只是潦草應付，因此呼籲國小老師幫忙填問卷，要更重視性別教育。

田慎節在臉書粉絲專頁PO文，問道「你是幾歲開始接觸的色情片的呢？」指出研究發現，其實有超過一半的台灣人從14歲就開始看色情片，也有將近5成的台灣學生第一次搜尋色情資訊，是在幼兒園或小學的時候，「相信大家都有過這樣的經驗，小時候越被長輩禁止的事物，越想偷偷去嘗試了解。當然，這其中包含了性」。

田慎節指出，回想過去在學校受到的性別教育中，有許多細節都是被潦草應付，很少有老師願意停下來好好仔細說明，「其實，老師們也容易因外界輿論以及家長壓力，在性別教育這塊窒礙難行」。不過她認為越是對性閉口不談，只會讓青少年更想從其他錯誤的管道汲取性知識。

為了支持台灣性教育，田慎節就分享台灣性別平等教育協會Tgeea（Taiwan Gender Equity Education Associatin）的資訊，透露該協會正在廣收國小老師性別教育的教學問卷， 「希望有更多的國小老師可以一起加入分享！期盼大家多多幫忙，一同更完善這份調查與計畫」。

不少人看到後紛紛喊「幫忙分享了，性教育加油喔，某種程度來說也算是性專區的周邊」、「支持」、「議員開始做事了」、「教育就要從小紮根」、「台灣對於性教育還僅僅在兩性身體性徵上的介紹，這種事情自然課就能上了，鮮少談到兩性關係、溝通等」；也有人分享第一次接觸色情片的經驗，「阿公在房間看時，我會從門縫偷看！國小五年級開始」、「大概國中三年級吧」、「應該是國小4～5年級時期，和鄰居親戚小孩一起看的，看到還被對方家長抓到，當時真想找地洞鑽進去」。