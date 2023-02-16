今天衝了！　速食店「墨魚甜不辣買1送1」爽吃8天

▲繼光香香雞墨魚甜不辣限時買1送1。（圖／業者提供，下同）

記者蕭筠／台北報導

為讓2月的第2個補班日不憂鬱，台灣人氣連鎖炸雞品牌「繼光香香雞」再度驚喜祭出限時「買1送1」優惠，即日起連8天於全門市爽吃人氣「墨魚甜不辣（海苔）買1送1」，每門市數量有限、售完為止。另，麥當勞歡樂送至3月14日前也有「5大品項加1元多吃1件」好康，通通不能放過。

▲墨魚甜不辣外酥內軟。

繼光香香雞即日起至2月23日限時8天於全門市祭出人氣「墨魚甜不辣（海苔）買1送1」優惠，期間各門市數量有限、售完為止，提醒LalaPort專櫃不參與此活動；其墨魚甜不辣是採用義式風味、台式作法結合魚漿、墨魚，每一口都能吃到外酥內軟的罪惡海味，趕緊趁買1送1時來吃爆。

▲麥當勞歡樂送限時加1元多1件。

另，麥當勞即日起至3月14日也祭出「5大飲品加1元多1件」優惠，期間凡使用「24小時歡樂送」網路訂餐，低消滿38元並輸入優惠碼「1FOR1」，即可享有「4塊麥克雞塊」、「OREO冰炫風」、「雙倍OREO冰炫風」、「金黃地瓜條」或「經典美式（冰／熱）」任選「同品項加1元多1件」，提醒每筆訂單限用1次，外送平台不適用此活動。