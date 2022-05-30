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尪交往14年前女友病死！婆婆堅持「冥婚過繼孫」　網怒：叫公公娶

公婆竟要老公跟前女友冥婚。（示意圖／PIXABAY）

▲公婆竟要老公跟前女友冥婚。（示意圖／PIXABAY）

圖文／CTWANT

分手後，通常不會再跟前任聯絡，更不會和對方家人有來往，不過還是有例外。一名人妻抱怨，老公有個交往14年的前女友病逝，沒想到公婆竟接受女方媽媽的提議，要老公跟前女友冥婚，甚至把其中一個孩子過給前女友，讓她很傻眼。

人妻在《靠北婆婆2.0》表示，老公和前女友是青梅竹馬，10歲就在一起，一直交往到24歲，後來女方選擇去偏鄉當老師，老公則北上工作，由於2人對於未來規劃完全不一樣因此分手，不過分手後，兩家仍繼續來往，公婆甚至在老公結婚前，沒經過她的同意，認了前女友當義女，不僅如此，家中還保有前女友的房間，前女友偶爾會到家裡小住。

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人妻透露，後來孩子出生後，公婆甚至要小孩認前女友當義母，「我拒絕，公婆沒說什麼，但明顯對我不滿，不過她對我的小孩是真的很好，小孩也喜歡她，婆婆就總說他們有母子緣，不認義母可惜，去年她生病病逝，婆家一家人都很難過，我刻薄的大小姑也哭很久，老公消沉了2個月。」

沒想到之後前女友的媽媽竟跟婆婆商量，女兒沒結婚就死了放菜堂很可憐，希望讓老公跟她冥婚，並把一個兒子過給她。老公聽完後沒拒絕，但人妻堅持拒絕，結果反被公婆罵肚量小。婆婆甚至嗆，「要不是妳插足當小三，他們早結婚了。」

人妻傻眼，「他們分手一年半我才和老公在一起，我們交往3年才結婚，他們要復合早復合了，是你們，你們會讓老公和前女友冥婚嗎？甚至把其中一個（孩子）過給她，以後都要拜她？是我肚量小嗎？」

貼文一出引起討論，網友紛紛留言「可以叫公公跟她冥婚啊，讓婆婆展現一下她的大肚量」、「你是對的，要堅持」、「妳跟她完全無交集，憑什麼要妳也要跟隨，這已經不是肚量的問題了吧」、「既然婆婆這麼喜歡她，可以叫她自己老公娶」、「老公問題很大」。

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