免托福即可預修美國大學課程　新北31所公立高中職全受惠

▲新北市與美國加州峽谷大學國際學院合作，簽署國際線上學分課程合作備忘錄。（圖／新北教育局提供）

記者楊惠琪／台北報導

新北市教育局與美國加州峽谷大學（College of the Canyons）國際學院院長Dr.Jia-Yi Cheng-Levine，簽署國際線上學分GOL（Global Online Learning）、學術英語IELP (International English Language Program)課程合作備忘錄，讓新北市31所公立高中職學生免考托福，即可先修美國大學200門正式課程，與當地頂尖高中生、大學生同步上課，學分修滿還有機會躋身美國名校。

新北教育局長張明文表示，新北市積極推動公立高中「校校有雙聯學制計畫」，逐步打造全英語學習環境，更首度延伸至大學，與美國加州峽谷大學簽署「門檻低、CP值高」大學先修課程合作備忘錄。

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張明文指出，未來學生英文程度達B2等級可直接修習美國大學正式課程，若未達B2等級，則可選擇增進英語文能力的IELP課程（相當於托福、雅思），選修通過可獲C1等級證明。美國已有多所大學承認學分及英語文能力檢定，修課證明亦可豐富學習歷程檔案，創造國內、外升學雙贏局面。

新北教育局說明，新北市自108年起推動英語系國家雙聯學制，陸續與英國普利茅斯城市學院簽署國際預科文憑、台美中央中學、箴言高中簽署雙文憑等，讓學生在國內學習便獲得國內、外兩張高中畢業證書，也可至海外升學。本次首度與大學合作先修學分線上課程，學生免出國即可線上修課，銜接一流大學。教育局也編列經費補助修課學費，幫助弱勢學生修習海外課程。