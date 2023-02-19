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健身族、OL快看！超商最新「5款健康鮮食」開吃　飯糰、沙拉都有

▲▼全家最新5款健康鮮食。（圖／業者提供）

▲超商最新5款健康鮮食開吃。（圖／業者提供，下同）

記者蕭筠／台北報導

健身族、OL新選擇來了！近日有超商攜手營養師推出5款全新健康鮮食，像是有胡麻雞絲飯糰、夏威夷烤雞厚片等，加碼吃地瓜雞胸沙拉、胡蘿蔔餐盒等，滿足1日所需的的蔬菜攝取量，還能有飽足感，即日起於全門市開賣。

▲▼全家最新5款健康鮮食。（圖／業者提供）

▲飯糰特意選用十八穀米取代近3成精緻澱粉。

全家找來運動營養師楊承樺合作，一口氣推出5款健康鮮食選擇，首推2款飯糰，特意選用十八穀米取代近3成精緻澱粉，每份蛋白質含量達7克以上，其中，「胡麻雞絲飯糰」是以特調日式芝麻醬調味搭配醬香雞肉絲，而「蜜汁柴魚蛋白丁飯糰」則是使用新鮮柴魚片拌炒搭配蛋白丁，通通超欠吃。

▲▼全家最新5款健康鮮食。（圖／業者提供）

▲地瓜雞胸沙拉裡頭有夯番薯、烤雞胸肉、生菜等食材。

還有「夏威夷烤雞厚片」，主要使用小麥胚芽吐司搭配雞胸肉、起司絲及蕃茄紅醬烘烤而成，而「地瓜雞胸沙拉」則以夯番薯作為主角，搭配當季蘿蔓、烤雞胸肉，再佐以清爽油醋醬，最後是以東勢胡蘿蔔結合香蔥雞油的「兔兔好想吃餐盒」，即日起於全門市上市。

▲▼金莎大水晶球,韓國延世大學調味乳。（圖／記者周姈姈攝、7-11提供）

▲7-11開賣超夯韓國延世大學調味乳。（圖／記者周姈姈攝）

另，7-11近日則開賣超人氣「韓國延世大學調味乳」，有草莓、哈密瓜2口味選擇，乳源來自韓國延世大學自有牧場，且還有超可愛麗莎和卡斯柏包裝，趕緊衝門市搶買，且至3月7日還可享「任選第2件半價」優惠。

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