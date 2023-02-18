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快訊／知名「環保青年鬥士」戴兆華驚傳病逝　享年44歲

▲桃園知名「環保青年鬥士」戴兆華驚傳病逝

▲桃園知名「環保青年鬥士」戴兆華驚傳病逝。（圖／擷取自江江看觀音臉書）

記者楊淑媛／桃園報導

桃園市知名「環保青年鬥士」戴兆華驚傳於昨（17）日病逝，昔日環保戰友臉書紛紛發文哀悼！享年44歲的戴兆華是觀音區白玉里人，中央大學企管所畢業，曾擔任鋼構工程師，因投入搶救大潭藻礁等環保行動，勇於打貪揭弊，贏得「環保鬥士」敬稱，其告別式訂於3月2日舉行。

▲桃園知名「環保青年鬥士」戴兆華驚傳病逝

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▲市議員牛煦庭臉書哀悼戴兆華。（圖／擷取自牛煦庭臉書）

長年為家鄉觀音區的環保和地方發展，努力打拼的戴兆華，曾以無黨籍之姿，於2015、2018及2022三度參選觀音區市議員補選和改選，惜未有政黨、派系及雄厚財力奧援而落敗！去年2022第三次投入市議員選舉，和牛煦庭、毛嘉慶、羅岳峰4人成立「桃園新選風連線」，也和民眾黨提名的市議員曾妍潔，選戰期間勇於揭發草漯市地重劃等工程弊端，受到各界注目。

▲桃園知名「環保青年鬥士」戴兆華驚傳病逝

▲戴兆華去年戰期間勇於揭發草漯市地重劃等工程弊端。（圖／擷取自戴兆華臉書）

市議員牛煦庭於臉書發文哀悼，戴兆華是他的好兄弟、好戰友、也是好幫手，倆人相識在黨部基層「國民學堂」專案歷練；曾一起去新竹反對囤房稅修惡、聲援居住正義；一起開直播保護藻礁、揭穿民進黨雙標；一起質疑桃園捷運招標疑雲；2018一起參選，約好相互照應。

牛煦庭指出，戴兆華在極傳統的觀音區奮鬥，沒能當選，他請戴加入服務團隊，感恩戴在他擔任市議員任內八個會期的各場精彩質詢，助其在市議會的提問角度、資料蒐集，功不可沒。未料，藻礁公投剛要開打，不菸不酒、不應酬的兆華罹患鼻咽癌，因此請他專心養病，卻遭其悍然拒絕，因為守護家鄉是他一輩子的職志，他不能、也不願錯過這個戰場，最後在觀音區這個全桃園最綠的地區，戴兆華以鮮明旗幟，力拼同意的在地政治人物，最後開出超過9600張同意票，震動桃園政壇。

牛煦庭再度感念戴兆華，生前為了家鄉的環境，展現深刻的信念、劍及履及的行動力，真正做到了用命去拼。慨嘆鬥士的一生太辛苦了，現今任務終於告一段落，祈兄弟，安心地走吧！

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