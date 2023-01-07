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傳統喪禮是一場由告別牽起的聚首　不說再見但願一切安好

文／女子學

「善終」一直是華人文化中相當重視的一件事，面對喪葬禮俗也有許多的禁忌細節，像是要穿素色衣服、逝者親屬不能剪髮剃鬍、告別式上不能説再見等。面對這些喪禮儀式，單從表面來可能難以讓人理解，容易想成是過度傳統與迷信，不過如果我們能換個角度來看待這些身後事，說不定會有不同的理解喔！

▲喪禮儀式。（示意圖／Pexels，下同）

喪葬儀式存在的意義，不單只是為了告慰逝者

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在人過世後，以台灣普遍道教喪葬文化來看有一套詳盡的習俗，包含設立靈位（豎靈）、腳尾飯、開魂路、做七、法事功德等。對於現代年輕人來說，這些儀式或許過於繁複而難以理解，但當中的每一個環節自古至今流傳，皆有一定的來源。

比方說腳尾飯、腳尾錢，是擔心離世的親友前往地府通關過橋時可能挨餓、需要用錢；開魂路誦彌陀經，是希望能指引亡者跟隨向佛，前往極樂淨土；在功德法會上延請僧道誦經禮懺，目的除了超渡亡魂外，也普渡孤魂野鬼，保佑逝者一路平安。這些種種儀式既是告慰逝者，也是給活著的人的心理安慰，希望能送最愛的人在這最後一程無牽無掛好好地走。

永別之前的最後一面，昨日種種譬如昨日死

人生在世會遇見無數的人、經歷大小的事，直至死亡來臨的那天，一切都仿佛昨日，更別提面對至親的離開。而告別式的存在，不僅讓人能更有實感地接受珍愛的人即將離開的事實，也給了我們一個場合和機會，好好見摯愛親人的最後一面，可以盡情地想念、道出無盡地愛，過去的爭吵、誤會也都一併冰釋前嫌。

很多人會說，逝者已逝，說再多又無妨，所以現在有越來越多人開始舉辦「生前告別式」，如前陣子離世的抗癌小天使湯佩姿，還有2016年的台劇《遺憾拼圖》也以此主題探討生死與離別。

喪禮場合上哭笑有時，是道別也是聚首再見

喪禮固然是個悲傷的場合，但某種程度來說因著一個人的離開，串起親人聚首、好久不見的朋友前來奔喪，不也是個溫馨的場面嗎？因此在國外的喪禮文化其實並不是全然哀戚的，撇除默哀、蓋棺的其餘時刻，大家難得見一面，都會說說笑笑聊著那些曾經，既是緬懷逝者，也是敘舊聯繫情誼。因為失去，讓人更懂得珍惜當下的每一分每一秒！

人生在世，活得越久就會經歷越多的喪禮與告別。雖然面對死別難掩悲傷，但轉念看待喪禮的意義，學習如何好好告別，正是我們重要的人生課題，畢竟你我終將一死呀。

延伸閱讀

【告別】專訪台灣安寧之父賴允亮：死亡不是終點而是傳承，用生命孕育生命、教導生命

【告別】你也曾想過要一了百了嗎？在告別之前，找到一件值得讓你對世界有所期待的事

※本文由女子學授權報導，未經同意禁止轉載。

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