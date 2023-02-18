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得利10號衰捲運毒！船長關冤獄2966天獲賠1186萬　船東逃亡洗清白

▲得利10號漁船運毒案，船長陳火盛獲判無罪。（圖／記者吳世龍翻攝）

▲得利10號漁船運毒案，船長陳火盛（右）8年冤獄獲賠1186萬4000元。（圖／記者吳世龍翻攝）

記者翁子皓／高雄報導

「得利10號」漁船船主林進龍、船長陳火盛在不知情下接受毒梟委託，協助運送藏有海洛因磚的DVD返台，2人因此遭依「走私毒品罪」重判18年定讞。陳火盛2012年間入監服刑，在關押2966天後提出再審，被高雄高分院改判無罪。高雄高分院近日決定，陳火盛獲刑事補償1186萬4000元。

▲▼得利10號漁船運毒案，船長陳火盛獲判無罪。（圖／記者洪靖宜翻攝）

台商林金群與謝宗龍在2009年時謀劃自菲律賓私運海洛因入台，並將16塊海洛因磚分藏於3部DVD內，隨後裝入紙箱，並寫上林進龍大名及聯絡電話，交由當時抵達菲國納卯港的「得利10號」船長陳火盛，佯稱是DVD壞掉，委託陳順道載回台灣，交由船主林進龍修理；隨後林金群再撥打電話給舊識林進龍，請他代收紙箱後轉交給謝宗龍之妻。

待「貨物」自東港抵台入境後，謝宗龍收到通知便前往林宅拿取，不料卻遭埋伏警方逮個正著，這時林進龍、陳火盛2人才知自己竟成了運毒幫兇。林、陳2人雖然在偵查過程中不斷喊冤，強調自己並不知情，但均不被採信，兩人均於2012年8月間，被依「走私毒品罪」重判18年定讞。

林進龍不甘自己平白無故蒙冤，逃亡4年多後，2017年獲得「冤獄平反協會」協助聲請再審，再審2度判決無罪，最高法院在2020年2月間判決林進龍無罪確定。而陳火盛2012年間入監服刑，被關押2966天後，在2020年10月獲高雄高分院裁准再審、並停止執行，當天即從屏東監獄獲釋，案經高雄高分院合議庭調查審理後，2021年2月25日也獲判無罪。

陳火盛不甘人生白白浪費在牢獄中，向法院請求刑事補償，主張自己改判無罪前共遭囚2966天，工作損失達6800萬元，請求每日5000元的刑事補償。

法官認為，陳火盛遭判刑18年，入監執行8年多，其失去自由時間非短，並因此背負運送毒品罪名，對他及家人之名譽影響非輕，其承受精神上之痛苦甚鉅，最終決定每日4000元的刑事賠償，合計賠償陳火盛1186萬4000元。

▲▼得利10號漁船運毒案，船長陳火盛獲判無罪。（圖／記者洪靖宜翻攝）

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