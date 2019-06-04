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引進哈利波特、捧紅3千作家！平鑫濤生前年近90仍親自致電邀稿

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▲▼ 引進哈利波特、捧紅3千作家！平鑫濤生前年近90仍親自致電邀稿（左圖／皇冠集團提供；右圖／《皇冠》60週年特刊）
▲皇冠集團創辦人平鑫濤，引進哈利波特、捧紅3千作家！（左圖／皇冠集團提供；右圖／《皇冠》60週年特刊）

記者林育綾／綜合報導

皇冠集團創辦人平鑫濤於2019年5月23日離開人世，享耆壽92歲。皇冠文化集團在今（6/4）發表聲明，而他的妻子作家瓊瑤也在臉書發布哀悼文懷念。平鑫濤在65年前創辦《皇冠》雜誌並於同年成立出版社，捧紅超過3千名作家包括三毛、張愛玲等，也引進知名譯作小說《哈利波特》，更跨足影視、唱片、劇場等領域，在文壇和藝術界貢獻功不可沒。

▲▼瓊瑤先生平鑫濤逝世。（圖／翻攝瓊瑤臉書）
▲平鑫濤已在家人的家祭與花葬下圓滿離開人世。（圖／翻攝瓊瑤臉書）

平鑫濤1927年生於上海，是江蘇常熟人，少年時期就熱愛文學與藝術，原本想赴杭州美專學畫，迫於父親的要求在大學轉讀會計系，畢業後在1949年遷居來台，在肥料公司工作，1954年2月創辦《皇冠》雜誌，同年並成立皇冠出版社，一圓出版文學夢！

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不過初期《皇冠》雜誌的銷售並不如意，不但首期只賣出50幾本，後來連年賠錢，為補貼出版雜誌的花費，他以「費禮」為筆名兼職翻譯小說，還在空軍廣播電台主持西洋流行音樂節目，創立了「熱門音樂」一詞。直到1960年以後他改變戰略，將《皇冠》雜誌增厚至200多頁，還能刊載一部長篇小說，在文壇引起了轟動。

他在1964年創立「皇冠基本作家制度」，以「預付稿費」的方式培養有才華、有潛力的作家，是當時台灣出版界和文藝圈的空前創舉！此後網羅並捧紅了許多知名作家，包括司馬中原、朱西寧、高陽、華嚴、瓊瑤、林懷民、季季、林佛兒，加上後來的趙寧、三毛⋯等，1990年「皇冠」已經是台灣甚至華文界數一數二的文學指標和出版王國。

▲▼ 引進哈利波特、捧紅3千作家！平鑫濤生前年近90仍親自致電邀稿（圖／《皇冠》60週年特刊）
▲5年前《皇冠》雜誌慶祝60週年，平鑫濤當時已年近90歲仍親自致電邀稿。（圖／《皇冠》60週年特刊）

5年前《皇冠》雜誌慶祝60週年，當時已年近90歲的平鑫濤仍親自致電給作者邀稿，畢生「以作家為榮，以讀者為尊」的他十分謙虛，曾在個人回憶錄《逆流而上》說過：「我做為一個編輯，一個出版人，謙卑是這種職業的基本態度。當作家們一個字一個字寫下的心血結晶交給我處理的時候，我能不以虔誠和謙卑的態度相對嗎？平凡的我，微不足道，不平凡的是這個時代；不平凡的是許許多多卓越的作家們。

平鑫濤先後又跨足電影、電視、唱片，成立影業公司、傳播公司、唱片公司等。例如曾將瓊瑤小說改編成影視作品，包括耳熟能詳的《煙雨濛濛》、《一簾幽夢》、《青青河邊草》、《還珠格格》。

他的一生當過14年公務員、擔任過5年DJ，編過5000多天報紙，出版過784期雜誌、6000多種叢書，拍過16部電影、600多小時連續劇。而皇冠雜誌和皇冠出版曾4度榮獲「金鼎獎」，2002年他個人也曾獲頒「中國文藝協會文藝獎章」，2005年集團又獲得台北市政府特別表彰其卓越的出版成就、深遠的文學貢獻。


▲家人在遵照平鑫濤遺願下，替他簡單家祭後火化花葬。（圖／翻攝瓊瑤臉書）

平鑫濤在2016年因病入院，2019年5月23日在親人的環繞陪伴中離開人世，皇冠文化集團在今（4）日發表聲明消息，而三位子女平瑩、平珩、平雲更發表一封信，提到遵照先父遺願，不發訃文，不設靈堂，不舉行公祭或任何追悼儀式，僅在簡單家祭後火化花葬。更分享父親曾在生前說過：「我的生命一直活得多采多姿，喜怒哀樂也比別人強烈，沒有白走這一趟。活到老年，我的死亡是件喜事，切勿悲傷，讓我瀟瀟灑灑的離去。

三位子女也強調，「以作家為榮，以讀者為尊」一直是先父畢生身體力行的信念，「我們也會繼續秉持這個信念，努力傳承他的志業。」


▲平鑫濤的三位子女平瑩、平珩、平雲發表一封信，提及父親曾說「我的死亡是件喜事，切勿悲傷，讓我瀟瀟灑灑的離去。」（圖／皇冠集團提供）

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關鍵字：平鑫濤,皇冠集團,皇冠出版,皇冠雜誌,哈利波特

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