問「還記得我嗎？」超雷！職涯諮詢師寫「說話百科」狂賣40萬本

▲在職場或重要場合說錯話，總讓人懊悔許久。（圖／取個免費圖庫pexels）

記者林育綾／綜合報導

很多人都有這種經驗，在重要場合說錯話，隨後好一陣子都在懊悔中度過，這就是「語言」的奧妙之處，同樣意思的一句話，可以讓人充滿朝氣，卻也可以使氣氛跌到谷底。日本職涯諮詢師彙集超過2萬個諮詢經驗，針對生活中15種常見情境，詳細列舉超過百個個溝通實例，被稱為史上最全面的「說話百科」，在日狂銷40萬冊，如今將由皇冠出版在台發行。

日本職涯諮詢師大野萌子曾擔任企業內部諮詢師，發揮多年職場經驗，協助許多上班族改善人際關係，傳授溝通技巧，也舉辦多場大型活動。她彙集超過20,000個諮詢經驗，針對「問候、請求、拒絕、誇獎、答覆、訓斥」等15種生活中常見的對話情境，詳細列舉141個溝通實例，幫助讀者有效辨認「沒必要說的話」，並將其轉化成「更得人疼的好話」。

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像是在社交場合中若要與人相認，與其說「還記得我嗎？」她建議自己先報上姓名，例如可以說「我是當時和您見過面的大野。」會讓人感覺更體貼。

▲社交場合中，學會「換句話說」更能說進對方心坎裡。（示意圖／Unsplash）

而要拒絕他人給予的好意時，比起直接說「那個我不能接受。」不如改說「我很怕這個，如果能換其他東西，那就太感謝了！」大野認為，與其使用負面的拒絕，不如改用正向的回饋。

另外要稱讚他人有意想不到的表現時，有些人會不經意說出「你這麼厲害真看不出來！」她建議改說「你能辦到，真厲害！」這是為了避免將「表面的判斷」帶進人際關係中。

▲《這樣說話，讓你更得人疼》將由皇冠出版在台發行繁體中文版。（圖／皇冠出版）

《這樣說話，讓你更得人疼》一書將由皇冠出版3月7日在台發行繁體中文版，大野萌子提到，「如果各位能透過本書，而略微注意自己所說的每一句話，那就是我最大的欣慰。期望透過簡單的『換句話說』，讓你自己和你周遭的人都能得到幸福。珍惜自己，也珍惜對方。希望能有助於各位構築豐富的人際關係。」

出版社提到，每個人都喜歡聽好話，而成功的溝通可以避免人際交往出現裂痕、構築信賴感、創造人際關係的正循環，就算是處在尷尬場面下，一樣可以讓對方坦然接受，不會感到受傷。透過此書學會「換句話說」，把話說進對方的心坎裡，成為人見人愛的說話高手。