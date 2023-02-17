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帳戶涉毒遭凍結付保證金才能解　阿嬤衝農會領180萬「買黃金」　

▲彰化阿嬤衝農會領180萬元。（圖／記者唐詠絮翻攝）

▲彰化阿嬤衝農會領180萬元。（圖／記者唐詠絮翻攝，以下同）

記者唐詠絮／彰化報導

花壇鄉一名80歲阿嬤接獲自稱台北地檢署檢察官電話，指稱其帳戶內有涉嫌一宗毒品案的非法所得，必須凍結其帳戶，以追查毒品上游來源，要她將帳戶內存款全部領出購買黃金，他們會來收取。阿嬤一聽嚇到趕緊到農會要提領150萬元現金，還好被行員識破報警，並向她說明這是「假檢警老梗」，成功保住阿嬤的畢生積蓄。

彰化警分局表示，這名阿嬤昨(16)日慌慌張張進到花壇鄉農會長沙分部，一進門一手拿著手機講電話，一邊說「要領現金150萬元」。行員機警的問她「150萬元要用在哪裡」，阿嬤支支吾吾的說「要用來買黃金」，行員一聽，這老阿嬤一定是遇到詐騙了，先安撫阿嬤，並向彰化警分局花壇分報案。

▲彰化阿嬤衝農會領180萬元。（圖／記者唐詠絮翻攝）

▲彰化阿嬤衝農會解180萬元定存要買黃金。（圖／記者唐詠絮翻攝）

花壇分駐所警員告知阿嬤這就是典型假檢警詐騙，還跟她宣導相同的案例，阿嬤這才恍然大悟取消解除定存手續，成功攔阻150萬元。

彰化分局長張明盛指出，常見假冒公務機關詐騙手法關鍵字通常為「遭冒用身分」、「司法官主動聯絡」、「監管帳戶」等連環劇情，聽到前述這些關鍵字，就是詐騙。另分析被害人年齡，發現長者占全部被害人逾五成，顯見年長者族群為是類詐騙手法高受騙族群。

張明盛建議民眾接到相關詐騙電話，務必保持冷靜，千萬不要慌張，立即掛斷並撥打110或165反詐騙諮詢專線查證。民眾若確實無法判斷是否接到詐騙電話，歡迎利用電話撥打上開專線查證，或洽派出所詢問，避免上當。

▲彰化阿嬤衝農會領180萬元。（圖／記者唐詠絮翻攝）

▲彰化阿嬤出示與詐騙集團的對話。（圖／記者唐詠絮翻攝）

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